Харчишин розповів, на якому напрямку служить його 27-річний син

Зі слів виконавця, його син не мав наміру ставати військовим, проте війна змінила його світогляд.

"Він не мріяв стати військовим, закінчив філософський факультет", - розповідає музикант.

Співак каже, що Дмитро завжди нехтував зброєю і вважав її символом безглуздості, "бо вважав, що це величезна людська тупість - мати зброю, щоб нищити іншого".

Валерій Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Втім, після початку великої війни хлопець вирішив вступити до лав ЗСУ.

"Але так чи інакше пішов воювати. Він сапер, служив на північному напрямку. Зараз на офіцерських курсах навчає саперів", - зізнався Валерій.

Артист також сказав, що війна забрала життя його близьких.

"Мій син пішов воювати зі своїм другом, який загинув. Було дуже боляче", - розповів Харчишин.

Окрім того, його брат, який теж мобілізувався, більше не на фронті - зазнав важкого поранення.

"Багато втрат у знайомих, сусідів, однокласників", - додав музикант.

Нагадаємо, у Валерія Харчишина троє синів від колишньої дружини Юлії. Старший - Дмитро - служить у Збройних силах України, а двоє молодших мешкають із мамою.

Валерій Харчишин з колишньою дружиною (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Середній син Євген має серйозне захворювання. Пара розійшлася ще до початку повномасштабної війни. Юлія певний час жила з дітьми в Польщі, однак кілька років тому повернулася з ними до України.