Харчишин розповів, на якому напрямку служить його 27-річний син

Лідер гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин розповів про службу свого старшого сина Дмитра, який з перших днів повномасштабної війни захищає Україну.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв'ю артиста виданню Апостроф.
Зі слів виконавця, його син не мав наміру ставати військовим, проте війна змінила його світогляд.
"Він не мріяв стати військовим, закінчив філософський факультет", - розповідає музикант.
Співак каже, що Дмитро завжди нехтував зброєю і вважав її символом безглуздості, "бо вважав, що це величезна людська тупість - мати зброю, щоб нищити іншого".
Втім, після початку великої війни хлопець вирішив вступити до лав ЗСУ.
"Але так чи інакше пішов воювати. Він сапер, служив на північному напрямку. Зараз на офіцерських курсах навчає саперів", - зізнався Валерій.
Артист також сказав, що війна забрала життя його близьких.
"Мій син пішов воювати зі своїм другом, який загинув. Було дуже боляче", - розповів Харчишин.
Окрім того, його брат, який теж мобілізувався, більше не на фронті - зазнав важкого поранення.
"Багато втрат у знайомих, сусідів, однокласників", - додав музикант.
Нагадаємо, у Валерія Харчишина троє синів від колишньої дружини Юлії. Старший - Дмитро - служить у Збройних силах України, а двоє молодших мешкають із мамою.
Середній син Євген має серйозне захворювання. Пара розійшлася ще до початку повномасштабної війни. Юлія певний час жила з дітьми в Польщі, однак кілька років тому повернулася з ними до України.
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