Харчишин рассказал, на каком направлении служит его 27-летний сын

По словам исполнителя, его сын не собирался становиться военным, однако война изменила его мировоззрение.

"Он не мечтал стать военным, закончил философский факультет", - рассказывает музыкант.

Певец говорит, что Дмитрий всегда пренебрегал оружием и считал его символом бессмысленности, "потому что считал, что это огромная человеческая тупость - иметь оружие, чтобы уничтожать другого".

Валерий Харчишин (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Впрочем, после начала большой войны парень решил вступить в ряды ВСУ.

"Но так или иначе пошел воевать. Он сапер, служил на северном направлении. Сейчас на офицерских курсах обучает саперов", - признался Валерий.

Артист также сказал, что война унесла жизни его близких.

"Мой сын пошел воевать со своим другом, который погиб. Было очень больно", - рассказал Харчишин.

Кроме того, его брат, который тоже мобилизовался, больше не на фронте - получил тяжелое ранение.

"Много потерь у знакомых, соседей, одноклассников", - добавил музыкант.

Напомним, у Валерия Харчишина трое сыновей от бывшей жены Юлии. Старший - Дмитрий - служит в Вооруженных силах Украины, а двое младших живут с мамой.

Валерий Харчишин с бывшей женой (фото: instagram.com/valeriy.kharchyshyn_dr)

Средний сын Евгений имеет серьезное заболевание. Пара разошлась еще до начала полномасштабной войны. Юлия некоторое время жила с детьми в Польше, однако несколько лет назад вернулась с ними в Украину.