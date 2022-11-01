Харчишин показав, як розбирає руїни свого будинку під Києвом: лишилася тільки піч

Будинок рокера згорів вщент після ворожого авіаудару навесні, і зараз на місці будівлі - суцільні руїни.

Харчишин згадує, які перші думки промайнули в нього, коли він сюди приїхав і побачив зруйновану будівлю.

"Перша думка: дякувати Богу, що мене тут не було. Ну а потім спогади: як я будував, як вперше привіз сюди свого пса Барні, як син Ваня бігав із сосискою на першому поверсі, коли судився за землю і виграв суд. Різні деталі спливають у пам'яті - все пролетіло миттєво", - каже співак.

Серед уламків знайшли статуетку чоловічка з мікрофоном - її Валерію подарував син.

Практично всі цінні речі, які були в будинку, знищені ворожою ракетою та подальшою пожежею.

Єдине, що встояло - чавунна піч.

"Її не покрутило від температури, адже це витривалий матеріал. Я її зашліфував, зачистив та відновив повністю. Повернув її у стан, як був перед пожежею", - розповів артист.

Хоча російських окупантів повністю вигнали з Київської області на початку квітня, повноцінно зайнятися розбором уламків свого будиночка Харчишин нещодавно зміг.

Справа в тому, що для початку демонтажу артист мав зібрати багато документів, оскільки, крім прибирання, Валерій планує розпочати нове будівництво, щоб дітям, які нині проживають у Варшаві, було куди повернутися.

Разом із музикантом завали розбирають десятки волонтерів добровольчого будівельного батальйону "Добробат". Нині у проекті майже 40 тисяч волонтерів по всій Україні.

Валерій же хоче не лише відбудувати свій будинок, а й допомогти іншим тим, хто, як і він, втратив житло.