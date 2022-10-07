Я з собою домовитися не можу: Харчишин відверто розповів про своє особисте життя та жінок

Валерій Харчишин, фронтмен гурту "Друга ріка", розповів про свої стосунки з дітьми та колишньою дружиною. Також він прокоментував чутки про свій роман із журналісткою Яніною Соколовою.

Про своє особисте життя музикант розповів в інтерв'ю для "Слава+".

Розлука з дітьми стала тяжким випробуванням

У Валерія Харчишина та його дружини Юлії – троє синів. Старший син зараз захищає Україну у ЗСУ. Молодші діти мешкають разом із мамою. Відомо також, що середній син Євген має серйозне захворювання і шансів на одужання сина немає. У 2016 році пара пережила ще одне серйозне потрясіння - у Юлії стався викидень на п'ятому місяці вагітності.

Харчишин зізнався, що за всі 7 місяців війни він мав два важкі моменти. Перший – коли він знову почав співати, а другий – через розлуку з дітьми.

Зустріч із дітьми у Варшаві стала найрадіснішим моментом за останні пів року. Він пішов із дітьми погуляти на дитячий майданчик і відчув себе щасливим. Саме там він не мав відчуття війни.

Також музикант зізнався, що сильно хвилюється за свого старшого сина, який служить у ВСУ – особливо на початку війни, коли він пішов до армії. Він не став відмовляти його і швидко побачив, як його старший син став чоловіком.

Про відносини з ексдружиною

Розкривати подробиці свого розлучення музикант не став. Він пояснив, що нікого не хоче кривдити.

"Я нікого не хочу ображати. Я не хочу виносити це на обговорення, тому що у нас є багато приємних моментів і один неприємний - це я. Тому, коли я починаю розповідати про це, про своє особисте, це створює певні незручності та тисне на певні болючі точки всіх причетних", - пояснив Харчишин.

Він додав, що кілька разів висловлювався на цю тему та мав неприємні наслідки з усіх боків. Тому вважає, що поки що не має права розповідати деталі свого розлучення з дружиною.

Артист ухильно відповів, що основна причина в ньому самому і він це добре розуміє - "я можу з собою поговорити, але домовитися не можу".

Про стосунки з Яніною Соколовою

Валерій Харчишину приписують роман із журналісткою Яніною Соколовою. На цей момент ні сам музикант, ні Яніна ці чутки не підтверджують, але й не заперечують.

"Треба сказати, що ми дійсно друзі. У нас були різні моменти в житті, коли ми трохи лаялися, але ми дійсно друзі. Говорити про стосунки я поки не збираюся. Я не можу приваблювати інший бік. Це може бути будь-хто, але я не можу залучати без їхньої згоди. Я не можу говорити про Юлю (ексдружина - ред.) без її згоди", - відповів музикант.

Він зазначив, що одружитися найближчим часом не зможе, оскільки офіційно ще не розлучений. І про укладення шлюбу найближчими роками Валерій Харчишин теж поки що не замислювався.