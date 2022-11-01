Харчишин показал, как разбирает руины своего дома под Киевом: осталась только печь

Дом рокера сгорел дотла после вражеского авиаудара весной, и сейчас на месте здания - сплошные руины.

Харчишин вспоминает, какие первые мысли пронеслись у него, когда он сюда приехал и увидел разрушенное здание.

"Первая мысль: слава Богу, что меня здесь не было. Ну а потом воспоминания: как я строил, как впервые привез сюда своего пса Барни, как сын Ваня бегал с сосиской на первом этаже, когда судился за землю и выиграл суд. Различные детали всплывают в памяти - все пролетело в мгновение ока", - говорит певец.

Среди обломков нашли статуэтку человечка с микрофоном - ее Валерию подарил сын.

Практически все ценные вещи, которые были в доме, уничтожены вражеской ракетой и последующим пожаром.

Единственное, что устояло, - чугунная печь.

"Ее не покрутило от температуры, ведь это выносливый материал. Я ее зашлифовал, зачистил и восстановил полностью. Вернул ее в состояние, как был перед пожаром", - рассказал артист.

Хотя российских оккупантов полностью выгнали из Киевской области в начале апреля, полноценно заняться разбором обломков своего домика Харчишин смог только недавно.

Дело в том, что для начала демонтажа артист должен был собрать много документов, так как помимо уборки Валерий планирует начать новое строительство, чтобы детям, которые в настоящее время проживают в Варшаве, было куда вернуться.

Вместе с музыкантом завалы разбирают десятки волонтеров добровольческого строительного батальона "Добробат". В настоящее время в проекте почти 40 тысяч волонтеров по всей Украине.

Валерий же хочет не только отстроить свой дом, но и помочь другим - тем, кто, как и он, потерял жилье.