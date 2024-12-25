Ханука 2024: що не можна робити цього дня відповідно до традицій

Скільки святкують Хануку

Хануку відзначають протягом восьми днів. Це символізує диво свята - попри те, що оливковий олії в лампаді було замало, ламбада горіла впродовж восьми днів.

Дата святкування Хануки починається 25 числа місяця Кислева, пов'язаного з місячним календарем. В 2024 році святкування Хануки починається в середу 25 грудня, ввечері, а закінчується у вечір четверга 2 січня.

Яка історія свята

Ханука означає перемогу світла над темрявою, а саме відновлення Єрусалимського храму. В II столітті до нашої ери юдейський народ міг вільно сповідувати релігію після здобуття перемоги над грецько-сирійськими військами та відновлення Другого храму у Єрусалимі.

Проте за 175 років до нашої ери до влади прийшов Антіох Епіфіан, який заборонив релігію, а всі святині, разом з Менорою, вислав до Сирії. Юдеї розпочали боротьбу, яка тривала протягом трьох років.

Коли повстанці піднялися до спаплюженого Єрусалимського храму, вони виявили в приміщенні лише один глечик з ритуальною олією для лампад. Рідини вистачило б лише на добу, проте відбулося диво - вогонь горів протягом восьми днів.

За цей час юдеї змогли приготувати олію для лампад та очистити храм за допомогою свічок. На честь цього кожного року відзначають Хануку, яка звучить подібно до слова "очищення" на івриті.

Головні традиції свята

Запалювання свічок ханукії

Згадуючи давні події, на Хануку запалюють свічки у спеціальному свічнику, ханукії, протягом восьми днів. Кількість свічок відповідає дню свята - в перший день запалюють одну свічку, наступного - дві, а восьмого - вісім.

Ханукальні свічки встановлюються праворуч наліво, а запалюються навпаки. Крім цього, запалити свічки треба до заходу сонця, використовуючи для цього дев'яту, додаткову, свічку з ханукії.

Вважається, що полум'я повинно прогоріти мінімум 30 хвилин після настання темряви. Також, за пів години до запалювання свічок не можна вживати будь-які продукти в їжу. Першу свічку можуть запалювати хлопчики віком від 9 років або голова родини.

Як запалюють свічки на Хануку (фото: Freepik)

Особливі молитви

Під час свята протягом восьми днів читають молитву на подяку. А також співають пісні, в яких прославляється диво світла.

Подарунки та розваги

На Хануку заведено дарувати дітям дрібні гроші (ханука гельт), а також дарувати дітлахам іграшки, пригощати їх солодощами. Часто грають в ханукальну дзигу (дредель) - напис на якому нагадує про диво свята.

Приготування традиційних страв

Суворі дієти та пост на Хануку відсутні. Ба більше, в це період часто влаштовуються родинні застілля. Втім, найпоширеніші страви для святкування - суфґанійот (пончики з гарбузовим пюре), латкес (картопляні млинчики) та страви в олії.

Cуфґанійот - пончик з начинкою до Хануки (фото: Freepik)

Що не можна робити на Хануку

Світло від ханукії не можна використовувати для читання, роботи або в інших побутових цілей - це неповага до свята.

Жінкам заборонено працювати в Хануку. Це вважається символом подяки за дива Хануки. Адже за часів грецького панування жінки зазнали знущань.

Також під час святкування Хануки не слід оплакувати померлих. Цей період присвячений родині, живим родичам та друзям.