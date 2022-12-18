Ханука 2022: коли відзначають свято та запалюють свічки

Ханука - щорічне велике свято, яке відзначають юдеї у всьому світі. Це свято відзначають тиждень і першого вечора обов'язково запалюють свічки на ханукії - спеціальному свічнику.

Традиції Хануки та коли її відзначатимуть у 2022 році – читайте у матеріалі Styler.

Коли Ханука у 2022 році

Щороку Ханука відзначається 25-го числа кислева місяця - за іудейським календарем. У звичайному календарі дата різна – як правило, наприкінці листопада – на початку грудня.

2022 року початок Хануки випадає на неділю, 18 грудня і триватиме до понеділка, 26 грудня.

Що таке Ханука

Це єврейське свято, яке символізує перемогу у війні між святим та нечистістю, між добром та злом. У перекладі з івриту Ханука означає – відданість.

За 300 років до нашої ери Грецька імперія часів Олександра Македонського прийшла до влади та захопила багато країн на нашій планеті. У той період проповідувалась культура загарбників, а жителі постраждалих країн сильно страждали.

В Єрусалимі відбулося протистояння двох культур - у грецькій культурі тіло і душа були розділені, а в єврейській завжди тіло було у взаємозв'язку з духом. Протистояння призвело до сильного спротиву і маленька група іудеїв перемогла величезне грецьке військо. Саме цій перемозі й присвячено свято Хануки.

Традиції Хануки

Першого вечора свята ставлять спеціальний свічник, який називається ханукія. У ньому запалюють вісім свічок. Центральну запалюють у перший день, вона називається шамаш, а решту додають щодня. Свічки додають зліва направо.

Ханукію запалюють до заходу сонця і свічки не повинні встигнути догоріти до початку темряви.

Ханукію зазвичай ставлять на підвіконня. У дні Хануки юдеї ставлять на стіл найсмачніші страви та веселяться. На столах часто бувають пончики із фруктами чи шоколадом, посипані цукровою пудрою. Також на стіл ставлять смажений хліб із часником та картопляні оладки латкес, які схожі на наші деруни.

При цьому в дні Хануки дорослі продовжують ходити на роботу і займатися всіма повсякденними справами, а ось діти цього тижня відпочивають - у них канікули.

Що не можна робити на Хануку

У дні Хануки юдеї не дотримуються посту

Жінкам заборонено виконувати будь-яку роботу під час горіння свічок – так вони висловлюють свою вдячність Всевишньому.

Світло ханукальних свічок не можна використовувати для побутових речей – для роботи, читання тощо.

Масло та ґніт від ханукії не можна берегти - їх потрібно спалити після закінчення свята.