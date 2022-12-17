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У Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фото

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Київ, Субота 17 грудня 2022 20:16
У Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фото У Києві засвітили ялинку (t.me/u_now)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві на Софійській площі вже змонтували головну ялинку країни. Вона засяяла буквально на декілька хвилин, а офіційне відкриття відбудеться 19 грудня - у День святого Миколая.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко у Telegram.

Як виглядає ялинка

Зокрема, у якій годині відбудеться офіційна церемонія відкриття, поки не відомо.

За словами мера, цього року головна ялинка країни - штучна, її висота становитиме 12 метрів.

Ялинку прикрасили енергозберігальними гірляндами. Однак, підсвічення скоріш за все, відбуватиметься в певні години. Також поруч з генератором буде облаштована точка в наметі для підзарядки гаджетів.

Новорічне дерево прикрасили іграшками минулих років, близько тисячею куль синіх і жовтих кольорів та білими голубами. На верхівці ялинки буде герб України.

Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, що допомагають Києву впоратися з наслідками війни.

Додамо, що цьогоріч ялинку встановлюють та прикрашають за кошти меценатів і бізнесу. Генератор теж надали благодійники. Тому місто коштів не ялинку не витрачатиме.

Зазначимо, що масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків та атракціонів на Софійській площі цьогоріч не буде.

У Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фотоУ Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фотоУ Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фотоУ Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фотоУ Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фотоУ Києві вперше засвітили головну ялинку: атмосферні фотоУ Києві встановили головну ялинку країни (t.me/vitaliy_klitschko)

Раніше ми повідомляли, що головна ялинка України увійшла до рейтингу найкрасивіших у Європі.

Також ми писали, де можна купити ялинку у Києві.

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