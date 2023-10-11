ХАМАС вбили видатного фізика, який багато років працював в Україні

Хто такий Сергій Гредескул

Майбутній вчений народився у 1942 році у Свердловську (зараз Єкатеринбург) у родині радянського фізика Андрія Гредескула. Освіту Сергій здобув у Харківському державному університеті, який закінчив у 1964 році. Був учнем радянського фізика-теоретика Іллі Ліфшиця.

З 1968 року він почав працювати у Харківському фізико-технічному інституті, а 1971 року перейшов на роботу до фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР. Там він до 1991 року обіймав посаду старшого наукового співробітника.

1985 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук. Того ж року отримав Державну премію УРСР.

1991 року емігрував до Ізраїлю. З 1992 по 2012 роки обіймав посаду професора Університету Бен-Гуріона у Беєр-Шева. Став автором понад 100 наукових статей та співавтор класичної монографії "Вступ до теорії неупорядкованих систем".

Як загинуло подружжя Гредескул

У перший день атаки ХАМАС на Ізраїль бойовики проникли до будинку професора та його дружини у місті Офакім. Їхні тіла були виявлені через кілька днів.

"Сергій був одним із найвидатніших фізиків, які здійснили алію з СРСР (еміграцію - ред.) до Ізраїлю у 90-ті роки. Разом зі своїм наставником Іллею Ліфшицем він став одним із батьків-засновників фізики невпорядкованих металів. Сергій нагороджений Державною премією України в галузі науки та техніки 1985 року. Сергій прийшов на нашу кафедру у 1991 році та був її співробітником до останніх днів", - сказано у повідомленні на сайті Університету Бен-Гуріон.

До останніх днів життя Вікторія та Сергій підтримували Україну у боротьбі проти російських окупантів.

Сергій та Вікторія Гредескул (фото: facebook.com/Вікторія Гредескул)