ХАМАС убили выдающегося физика, который много лет работал в Украине

Кто такой Сергей Гредескул

Будущий ученый родился в 1942 году в Свердловске (сейчас Екатеринбург) в семье советского физика Андрея Гредескула. Образование Сергей получил в Харьковском государственном университете, который он окончил в 1964 году. Был учеником советского физика-теоретика Ильи Лифшица.

С 1968 года он начал работать в Харьковском физико-техническом институте, а в 1971 году перешел на работу в физико-технический институт низких температур Академии наук УССР. Там он до 1991 года занимал должность старшего научного сотрудника.

В 1985 году защитил диссертацию на получение научной степени доктора физико-математических наук. В том же году получил Государственную премию УССР.

В 1991 году эмигрировал В Израиль. С 1992 по 2012 годы занимал должность профессора Университета Бен-Гуриона в Беер-Шева. Стал автором более 100 научных статей и соавтор классической монографии "Введение в теорию неупорядочных систем".

Как погибли супруги Гредескул

В первый день атаки ХАМАС на Израиль боевики проникли в дом профессора и его супруги в городе Офаким. Их тела были обнаружены несколько дней спустя.

"Сергей был одним из самых выдающихся физиков, совершивших алию из СССР (эмиграцию - ред.) в Израиль в 90-е годы. Вместе со своим наставником Ильей Лифшицем он стал одним из отцов-основателей физики неупорядоченных металлов. Сергей награжден Государственной премией Украины в области науки и техники 1985 года. Сергей пришел на нашу кафедру в 1991 году и был ее сотрудником до последних дней", - сказано в сообщении на сайте Университета Бен-Гурион.

До последних дней жизни Виктория и Сергей поддерживали Украину в борьбе против российских оккупантов.

Сергей и Виктория Гредескул (фото: facebook.com/Виктория Гредескул)