Бойовики ХАМАС вбили відомого футболіста: що відомо

Відомий футболіст Ліор Асулін став жертвою терористів ХАМАСу в Ізраїлі. Його тіло було виявлено вранці 8 жовтня на півдні країни.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Yediot News.

Хто такий Ліор Ансулін

Відомого футболіста Ліора Асуліна знайшли мертвим на півдні Ізраїлю. Відомо, що він був присутній на фестивалі "Месібат Тева" у кібуці Реім і став жертвою терористів ХАМАСу під час нападу 7 жовтня. Тіло Асуліна було знайдено та впізнано вранці 8 жовтня у Реймі.

Ліор Асулін народився 6 жовтня 1980 року в Раанані, Ізраїль. Грав у молодіжній лізі "Маккабі Герцлія" і саме звідти потрапив до вищої футбольної ліги Ізраїлю – Ізраїльської прем'єр-ліги. Зарекомендував себе як один із найкращих нападників Ізраїлю.

Після закінчення сезону 2005-2006 року футболістом зацікавилися великі футбольні клуби - "Олімпік Марсель", OGG "Ніцца" з Франції, а також клуби Туреччини, з Кіпру та Греції. Однак, за даними ЗМІ, контракти так і не були укладені.

Виступав на клуби "Маккабі" (Петах-Тіква), "Бней Сахнін", "Бейтар" (Єрусалим), "Бней Єгуда", "Апоель" (Тель-Авів), "Аполлон" (Лімасол), "Апоель" (Беер) -Шева), "Апоель" (Рамат-Ган), "Апоель" (Рішон ле-Ціон), "Апоель" (Петах-Тіква), "Апоель" (Ашкелон), "Апоель" (Марморек), "Апоель" (Нацере Ілліт).

У 2011 році був визнаний найкращим бомбардиром сезону. Футболіст завершив свою спортивну кар'єру у 2017 році.

Що відомо про атаку ХАМАС на Ізраїль

Близько 06:30 ХАМАС завдав масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Терористи випустили країною понад дві тисячі ракет. Після цього бойовики проникли на південь країни.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант заявив, що "Хамас оголосив війну Ізраїлю, за що сплатить дуже високу ціну". У боротьбі з бойовиками Ізраїль розпочав контртерористичну операцію "Залізні мечі", а по всій території Ізраїлю було оголошено надзвичайний стан.

Станом на ранок 8 жовтня кількість жертв в Ізраїлі вже пішла на сотні, багато людей вважаються зниклими безвісти, частина взята в полон терористами ХАМАС. Постраждалих та поранених вже близько 2000 людей. Серед загиблих є двоє українців – цю інформацію підтвердили у посольстві України в Ізраїлі.

Уряд Ізраїлю офіційно оголосив про стан війни та ввели в дію пункт 40 Алеф, який не застосовувався з 1973 року.