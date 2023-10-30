ua en ru
Пн, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ХАМАС убил 22-летнюю немку Шани Лук, чьи фото видел весь мир (видео)

Украина, Понедельник 30 октября 2023 12:01
UA EN RU
ХАМАС убил 22-летнюю немку Шани Лук, чьи фото видел весь мир (видео) ХАМАС убил немку Шани Лук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

ХАМАС похитил 22-летнюю студентку из Германии Шани Лук. Теперь стало известно о ее смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова матери девушки в комментарии изданию RTL .

Что известно о девушке

Шани Лук была на музыкальном фестивале у кибуца Реим. Она стала одной из тех, кого считали пропавшей без вести. Впоследствии в сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушку без сознания везут по улицам Газы боевики ХАМАС в кузове пикапа.

Это видео стало одним из вирусных видеороликов войны Израиля против ХАМАС. Чуть позже мама Шани заявила, что ее дочь жива и находится в больнице Газа. Женщина обратилась к германскому правительству за помощью.

Внимание! Видео содержит уязвимый контент!

Шани Лук мертва

Сегодня стало известно, что ХАМАС убил 22-летнюю Шани Лук. Об этом матери сообщили израильские военные.

Несмотря на то, что ее тело до сих пор не нашли, обнаружили обломок кости черепа и взяли из него образец ДНК. Родители также предоставили необходимый сравнительный материал. Рикард Лук предполагает, что ее дочь мертва с 7 октября. По ее словам, Шани могли убить выстрелом в голову во время теракта.

Раньше мы рассказывали о женщине, которая смогла дать отпор ХАМАСу, но ей пришлось выбирать между мужем и детьми.

Читайте также, как 25-летняя израильтянка уничтожила 20 террористов и теперь получит награду.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль