ХАМАС убил 22-летнюю немку Шани Лук, чьи фото видел весь мир (видео)

ХАМАС похитил 22-летнюю студентку из Германии Шани Лук. Теперь стало известно о ее смерти.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова матери девушки в комментарии изданию RTL .

Что известно о девушке

Шани Лук была на музыкальном фестивале у кибуца Реим. Она стала одной из тех, кого считали пропавшей без вести. Впоследствии в сети появилась видеозапись, на которой видно, как девушку без сознания везут по улицам Газы боевики ХАМАС в кузове пикапа.

Это видео стало одним из вирусных видеороликов войны Израиля против ХАМАС. Чуть позже мама Шани заявила, что ее дочь жива и находится в больнице Газа. Женщина обратилась к германскому правительству за помощью.

Внимание! Видео содержит уязвимый контент!

Шани Лук мертва

Сегодня стало известно, что ХАМАС убил 22-летнюю Шани Лук. Об этом матери сообщили израильские военные.