Халва в домашніх умовах: рецепт натуральної смакоти до чаю

Що потрібно для домашньої халви

Для того, щоб приготувати ці натуральні ласощі до чаю, знадобляться ці продукти:

мед - 150 г

соняшникове насіння - 400 г

арахіс - 100 г

Як готувати халву вдома

Для того, що приготувати домашню халву, не потрібно використовувати цукор, борошно або масло. Попри те, що основний інгредієнт солодощів - соняшникове насіння, арахіс зробить смак халви краще.

Спершу насіння соняшника потрібно обсмажити до золотистого кольору на маленькому вогні, постійно помішуючи лопаткою. До цього подрібнювати насіння не потрібно. Вкрай важливо не пересмажити зернятка, щоб халва не мала гіркого присмаку.

Як готувати халву вдома (скриншот / Лілія Цвіт)

Арахіс також потрібно обсмажити на слабкому вогні до зарум'янення, періодично перемішуючи лопаткою. Крім цього, арахіс можна замінити на будь-які інші горіхи.

Арахіс покращує смак халви (скриншот / Лілія Цвіт)

Після того, як насіння трохи охолоне, його потрібно перемолоти в чаші блендера. Зернятка потрібно перемолоти до стану, щоб вони збирались по стінках - проте не стали пастою.

Як готувати халву вдома (скриншот / Лілія Цвіт)

Арахіс також потрібно перемолоти в крихту, після чого змішати з подрібненим насінням соняшника. Після того, як подрібнені зернятка та горіхи змішаються, влийте в суміш рідкий мед.

За бажанням, натуральний інгредієнт можна замінити на штучний або інвертний сироп. Меду або його заміннику має бути стільки, щоб насіння почало злипатись.

Ще раз ретельно перемішайте всі інгредієнти для домашньої халви. Невелику, проте глибоку форму потрібно застелити харчовою плівкою та викласти в посуд крихти халви.

Щоб халва отримала форму, масу потрібно щільно утрамбувати ложкою та качалкою. Після цього поставте форму з халвою до холодильника на 2 години. Однак, щоб халва була щільною, краще дістати її з холодильника наступного дня.