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Хакеры поздравили с Днем Независимости жителей Крыма, Донецка и России: яркое видео

Хакеры поздравили россиян и крымчан с Днем Независимости (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Хакеры напомнили жителям России и временно оккупированных территорий Украины о Дне Независимости. Люди на улице и в офисах слышали гимн Украины.

Видео опубликовали в Telegram СтратКом ВСУ.

Киберактивисты взломали камеры со встроенными динамиками и включили через них гимн Украины, а также песню "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера группы Бумбокс Андрея Хлывнюка.

"Камеры со встроенными динамиками спели в честь праздника!",- говорится в сообщении.

В частности, люди сначала не понимали откуда раздается звук,, а потом были шокированы и пытались закрыть бумагой видеокамеры.

Ранее мы сообщали, что хакеры взломали российское ТВ в Крыму и показали обращение Зеленского и флаг Украины.

Также мы писали, что с помощью хакеров жители разных регионов России, которые включили телевизор, увидели надпись-напоминание о войне в Украине.

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