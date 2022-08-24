Хакеры поздравили с Днем Независимости жителей Крыма, Донецка и России: яркое видео

Хакеры напомнили жителям России и временно оккупированных территорий Украины о Дне Независимости. Люди на улице и в офисах слышали гимн Украины.
Видео опубликовали в Telegram СтратКом ВСУ.
Киберактивисты взломали камеры со встроенными динамиками и включили через них гимн Украины, а также песню "Ой у лузі червона калина" в исполнении лидера группы Бумбокс Андрея Хлывнюка.
"Камеры со встроенными динамиками спели в честь праздника!",- говорится в сообщении.
В частности, люди сначала не понимали откуда раздается звук,, а потом были шокированы и пытались закрыть бумагой видеокамеры.
Ранее мы сообщали, что хакеры взломали российское ТВ в Крыму и показали обращение Зеленского и флаг Украины.
Также мы писали, что с помощью хакеров жители разных регионов России, которые включили телевизор, увидели надпись-напоминание о войне в Украине.