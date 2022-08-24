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Хакери привітали з Днем Незалежності жителів Криму, Донецька та Росії: яскраве відео

Хакери привітали росіян та кримчан з Днем Незалежності (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Хакери нагадали мешканцям Росії та тимчасово окупованих територій України про День Незалежності. Люди на вулиці та в офісах чули гімн України.

Відео опублікували у Telegram СтратКом ЗСУ.

Кіберактивісти зламали камери із вбудованими динаміками й увімкнули через них Гімн України, а також пісню "Ой у лузі червона калина" у виконанні лідера гурту Бумбокс Андрія Хливнюка.

"Камери зі вбудованими динаміками заспівали на честь свята!", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, люди спершу не розуміли звідки лине звук, а потім були шоковані та намагалися закрити папером відеокамери.

Раніше ми повідомляли, що хакери зламали російське ТБ в Криму та показали звернення Зеленського та прапор України.

Також ми писали, що за допомогою хакерів жителі різних регіонів Росії, які увімкнули телевізор, побачили напис-нагадування про війну в Україні.

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День незалежності Українихакери