"На ваших руках кровь тысяч". Хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине

В понедельник, 9 мая, жители различных регионов России, включившие телевизор, увидели надпись-напоминание о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение блогера Дениса Казанского.

"Российские пользователи сообщают о массовых взломах ТВ-приставок. Во время просмотра фильмов на экранах появляется надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей ", - рассказал блогер.

Как сообщалось, российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали атаки с военными.

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году памятная дата омрачена новой войной, которую развязала Россия против Украины. Все подробности празднования Дня победы в России - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.