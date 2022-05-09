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"На ваших руках кровь тысяч". Хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине

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Украина, Понедельник 09 мая 2022 10:27
"На ваших руках кровь тысяч". Хакеры взломали спутниковое ТВ в России, напомнив о войне в Украине Фото: хакеры напомнили о войне в Украине по российскому ТВ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 9 мая, жители различных регионов России, включившие телевизор, увидели надпись-напоминание о войне в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение блогера Дениса Казанского.

"Российские пользователи сообщают о массовых взломах ТВ-приставок. Во время просмотра фильмов на экранах появляется надпись: "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей", - рассказал блогер.

Как сообщалось, российские оккупанты 7 мая нанесли очередной удар по Одессе. Сообщается, что российские хакеры координировали атаки с военными.

Напомним, 9 мая отмечается День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В этом году памятная дата омрачена новой войной, которую развязала Россия против Украины. Все подробности празднования Дня победы в России - в материале РБК-Украина.

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