Хакери знову зламали російське телебачення: пустили ролик зі зверненням ЗСУ

Повідомляється, що сьогодні близько 14 години українські хакери зламали одного з провайдерів супутникового телебачення в Новосибірську. Замість звичайних пропагандистських програм на основних телеканалах почали транслювати звернення ЗСУ до армії агресора.

У ролику, який випустили 24 жовтня, йдеться про те, що мобілізованих у РФ кидають на забій.

"Ви знаходитесь на території чужої країни та берете участь у воєнних злочинах російського керівництва. Щодня вас кидають на забій. Для вашого командування ви видатковий матеріал. Втрати ніхто не вважає", - йдеться у зверненні.

Військовим також пропонується подумати, за що саме вони воюють. Адже Україна ніяк і нічим не загрожувала сусідній країні.

"Сьогодні ви воюєте не з НАТО, скільки б про це не говорили кремлівські пропагандисти. Ви воюєте проти України, проти українського народу, а Збройні сили України захищають свій народ, свою країну від вашої агресії. Ми готові захищати свої будинки, сім'ї до останнього", - Закликають ЗСУ росіян.

Наприкінці ролика українські військові закликають росіян, яких відправляють на фронт, здаватися в полон та протистояти насильницькій мобілізації.

Ось як виглядає повна версія ролика-звернення ЗСУ: