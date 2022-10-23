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Хакери почали публікувати документи ядерної програми Ірану: що вимагають натомість

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Іран, Неділя 23 жовтня 2022 16:39
Хакери почали публікувати документи ядерної програми Ірану: що вимагають натомість Фото: Хакери угруповання Black Reward зламали ядерну програму Ірану (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Група хакерів Black Reward зламала електронну пошту іранської компанії Nuclear Power Production and Development і отримала доступ до 50 гігабайтів даних про ядерну програму Ірану. Вони погрожують опублікувати всі документи, якщо іранська влада не відпустить політв'язнів і затриманих протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International.

Проте уряд Ісламської Республіки проігнорував вимогу хакерів, тому ті почали оприлюднювати отримані відомості. У них містяться документи щодо контрактів іранської компанії з виробництва та розвитку атомної енергії з вітчизняними та зарубіжними партнерами, графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС, ідентифікаційні дані і платіжні квитанції інженерів та співробітників компанії, а також паспорти і візи іранських та російських фахівців Бушерської електростанції.

Раніше цього тижня хакери Black Reward зламали електронну пошту керівників та співробітників Press TV, міжнародного урядового англомовного каналу новин.

Нагадаємо, протести проти влади Ісламської Республіки Іран та її авторитарного курсу не припиняються вже п'ять тижнів. Імпульсом до масових протестів стала смерть 22-річної іранської курдки Махсі Аміні у середині вересня. Поліція моралі заарештувала її за те, що вона нібито не дотримувалася обов'язкових правил носіння хустки. Того ж дня її доправили до лікарні у стані коми, а за два дні дівчина померла від внутрішніх травм.

Кількість загиблих в Ірані під час цих протестів, за даними неурядової організації Iran Human Rights, досягла щонайменше 185 осіб. Серед них є діти.

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