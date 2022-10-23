Хакери почали публікувати документи ядерної програми Ірану: що вимагають натомість

Група хакерів Black Reward зламала електронну пошту іранської компанії Nuclear Power Production and Development і отримала доступ до 50 гігабайтів даних про ядерну програму Ірану. Вони погрожують опублікувати всі документи, якщо іранська влада не відпустить політв'язнів і затриманих протестувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Iran International.

Проте уряд Ісламської Республіки проігнорував вимогу хакерів, тому ті почали оприлюднювати отримані відомості. У них містяться документи щодо контрактів іранської компанії з виробництва та розвитку атомної енергії з вітчизняними та зарубіжними партнерами, графіки управління та експлуатації Бушерської АЕС, ідентифікаційні дані і платіжні квитанції інженерів та співробітників компанії, а також паспорти і візи іранських та російських фахівців Бушерської електростанції. Раніше цього тижня хакери Black Reward зламали електронну пошту керівників та співробітників Press TV, міжнародного урядового англомовного каналу новин.