Хакеры снова взломали российское телевидение: пустили ролик с обращением ВСУ

Сообщается, что сегодня, около 14 часов, украинские хакеры взломали одного из провайдеров спутникового телевидения в Новосибирске. Вместо обычных пропагандистских программ на основных телеканалах начали транслировать обращение ВСУ к армии агрессора.

В ролике, который выпустили 24 октября, говорится о том, что мобилизованных в РФ бросают на убой.

"Вы находитесь на территории чужой страны и принимаете участие в военных преступлениях российского руководства. Ежедневно вас кидают на убой. Для вашего командования вы расходный материал. Потери никто не считает", - говорится в обращении.

Военным также предлагается подумать о том, за что именно они воюют. Ведь Украина никак и ничем не угрожала соседней стране.

"Сегодня вы воюете не с НАТО, сколько бы об этом не говорили кремлевские пропагандисты. Вы воюете против Украины, против украинского народа, а Вооруженные силы Украины защищают свой народ, свою страну от вашей агрессии. Мы готовы защищать свои дома, семьи до последнего", - призывают ВСУ россиян.

В конце ролика украинские военные призывают россиян, которых отправляют на фронт, сдаваться в плен и противостоять насильнической мобилизации.

Вот как выглядит полная версия ролика-обращения ВСУ: