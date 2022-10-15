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Х'ю Джекман отримав зворушливе привітання від 7-річного Кості з Одеси (фото і відео)

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Субота 15 жовтня 2022 19:31
Х'ю Джекман отримав зворушливе привітання від 7-річного Кості з Одеси (фото і відео) Фото: Х'ю Джекман (instagram.com/thehughjackman)
Автор: Світлана Мащенко

Голівудський актор Х'ю Джекман, відомий за роллю Росомахи, 12 жовтня відсвяткував свій день 51-й день народження. Актор отримав зворушливе привітання від 7-річного хлопчика Кості з Одеси, з яким товаришує майже від початку війни.

Фото і відео дивіться нижче в матеріалі Styler.

"У квітні цього року мій друг Костя втік з України за допомогою @unicef#bluedothub. Він у безпеці, здоровий і має перспективне майбутнє. Він зробив мені цю чудову листівку на день народження", - написав актор в Instagram.

Х'ю Джекман отримав зворушливе привітання від 7-річного Кості з Одеси (фото і відео)

Фото: instagram.com/thehughjackman

Х'ю і Костя познайомилися кілька місяців тому, і навіть поспілкувалися за допомогою волонтерів відеозв'язком.

"Привітайтеся з моїм новим, дуже мужнім другом Костею. Йому 7. Лише декілька годин тому він потрапив до центру Unicef ​​Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?" - написав тоді Джекман.

Раніше ми писали про зірок, які проміняли шоу-бізнес на життя в окопах.

Крім того повідомлялося про візит в Україну голівудського актора з українським корінням, Лієва Шрайбера.

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Г'ю Джекман звезды шоу-бизнеса