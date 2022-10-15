Х'ю Джекман отримав зворушливе привітання від 7-річного Кості з Одеси (фото і відео)
Голівудський актор Х'ю Джекман, відомий за роллю Росомахи, 12 жовтня відсвяткував свій день 51-й день народження. Актор отримав зворушливе привітання від 7-річного хлопчика Кості з Одеси, з яким товаришує майже від початку війни.
Фото і відео дивіться нижче в матеріалі Styler.
"У квітні цього року мій друг Костя втік з України за допомогою @unicef#bluedothub. Він у безпеці, здоровий і має перспективне майбутнє. Він зробив мені цю чудову листівку на день народження", - написав актор в Instagram.
Фото: instagram.com/thehughjackman
Х'ю і Костя познайомилися кілька місяців тому, і навіть поспілкувалися за допомогою волонтерів відеозв'язком.
"Привітайтеся з моїм новим, дуже мужнім другом Костею. Йому 7. Лише декілька годин тому він потрапив до центру Unicef Blue Dot у Румунії після того, як втік зі свого будинку в Україні. Він намалював цю фотографію Росомахи. Дуже схожий, вам не здається?" - написав тоді Джекман.
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