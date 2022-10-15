Хью Джекман получил трогательное поздравление от 7-летнего Кости из Одессы (фото и видео)
Голливудский актер Хью Джекман, известный по роли Росомахи, 12 октября отметил свой день 51-й день рождения. Актер получил трогательное поздравление от 7-летнего мальчика Кости из Одессы, с которым дружит почти с начала войны.
Фото и видео смотрите ниже в материале Styler.
"В апреле этого года мой друг Костя сбежал из Украины с помощью @unicef#bluedothub. Он в безопасности, здоров и имеет перспективное будущее. Он сделал мне эту замечательную открытку на день рождения", - написал актер в Instagram.
Фото: instagram.com/thehughjackman
Хью и Костя познакомились несколько месяцев назад и даже пообщались с помощью волонтеров видеосвязью.
"Поздоровайтесь с моим новым, очень мужественным другом Костей. Ему 7. Лишь несколько часов назад он попал в центр Unicef Blue Dot в Румынии после того, как сбежал из своего дома в Украине. Он нарисовал эту фотографию Росомахи. Очень похож, вам не кажется?" – написал тогда Джекман.
Раньше мы писали о звездах, променявших шоу-бизнес на жизнь в окопах.
Кроме того, сообщалось о визите в Украину голливудского актера с украинскими корнями, Лиева Шрайбера.