Лукашенко резко высказался о России: нах*** нужен такой союз

Александр Лукашенко (president.gov.by)

Александр Лукашенко высказался о потенциальном слиянии Беларуси с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал заявление о слиянии с Россией и высказался о Владимире Путине. Белорусский президент заметил, что ежегодный дефицит торговли с Россией составляет до 9 млрд долларов и недопуск белорусских товаров на российские рынки не позволяет уменьшить этот дефицит. Он также выразил недовольство по поводу мнимой интеграции в Россию. Об этом пишут местные СМИ.

Александр Лукашенко заявил, что торговое объединение с РФ приносит только убытки.

"Ты когда вступаешь в какое-то объединение, рассчитываешь, что с каждым месяцем и годом будет лучше. А что происходит у нас? Нам каждый год подсовывают новые условия. И в результате мы в экономике что-то теряем, теряем и теряем", - заметил Лукашенко.

Кроме того, президент отрицает создание конфедерации с Россией. По его мнению, "независимость - это святое".

Александр Лукашенко (kremlin.ru)

"Извините, и на хрена нужен тогда такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю! " - сказал Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь ничего не просит у России, но требует равных условий для субъектов хозяйствования. Минск не однажды напоминал, что именно равенство в доступах на рынки, торговля без изъятий и ограничений были заложены в союзный договор 1999 года, буквального исполнения которого сейчас настойчиво требует Москва.

В Беларуси и России созданы рабочие группы и готовятся дорожные карты по углублению интеграции. Интеграционные документы, как сообщалось ранее, президенты Беларуси и России намерены подписать 8 декабря, в день 20-летия образования союзного государства.

"Ни один документ мною не будет подписан, если он будет противоречить Конституции (Беларуси - ред.) и фундаментальным принципам нашего общества. Не парьтесь в этом направлении, я не меньший патриот, чем вы", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что республика не создает с Россией военный альянс.

"Только не пишите, что мы тут создаем с Россией какой-то альянс, чтобы выдвинуть танки против вас (против Запада - ред.). Никогда этого не будет", - сказал он, обращаясь к польскому журналисту.

Напомним, что ранее в Беларуси проходили парламентские выборы.