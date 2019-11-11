Лукашенко возглавил рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров

Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)

Антирейтинг традиционно возглавляет Путину

Среди лидеров других стран лучше всего украинцы относятся к президенту Беларуси Александру Лукашенко: 66% положительно и лишь 15% - отрицательно. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

К по данным опроса, к канцлеру Германии Ангеле Меркель положительно относятся 60% опрошенных, отрицательно - 17%.

К президенту Польши Анджею Дуде положительно относятся 48%, отрицательно - 9%, 18% - не знают такого политика, 27% - затруднились с ответом.

К президенту Франции Эммануэлю Макрону положительно относятся 39%, отрицательно - 17%, не знают такого - 15%, затруднились с оценкой - 29%.

К премьер-министру Канады Джастину Трюдо положительно относятся 38%, отрицательно - 6%, не знают его - 30%, затруднились оценить - 30%.

К премьер-министру Великобритании Борису Джонсону положительно относятся 33%, отрицательно - 11%, не знают его - 27%, затруднились - 30%.

К президенту США Дональду Трампу положительно относятся 30%, отрицательно - 42%, затруднились с оценкой - 25%.

К президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану положительно относятся 28%, отрицательно - 20%, не знают его - 22%, затруднились оценить - 30%.

Хуже всего украинцы относятся к президенту России Владимиру Путину: 71% - отрицательно, только 17% - положительно и еще 12% затруднились высказать свое мнение.

Социологическая группа "Рейтинг" провела исследование 29 октября - 4 ноября 2019 года среди 300 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Напомним, по данным опроса КМИС, минимальная социальная дистанция для граждан Украины - к украиноязычным и русскоязычным украинцам (индекс 2,2 и 2,7 соответственно). Замыкают иерархию социальных дистанций французы (4,4), румыны (4,7), африканцы (5,2). И на последнем месте ромы (5,4).

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, в августе 2018 года почти половина украинцев (44%) считали себя европейцами.