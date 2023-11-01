H&M скоро відкриється? З'явилися нові дані про повернення відомих брендів в Україну

Що кажуть про повернення брендів у МЗС

Як розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зараз тривають перемовини з міжнародними брендами щодо їхнього повернення в Україну. І ці перемовини систематично ведуть з травня 2022 року.

"Ми підтримуємо постійний контакт з IKEA, H&M, Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Pull&Bear). Як один із найбільш успішних результатів можу навести приклад торішнього повернення McDonald’s. Це все відбувається завдяки дипломатичній роботі та публічним кампаніям", - розповів міністр.

Він додав, що повернення міжнародних компаній посилює економіку України, адже це сплачені податки у державний бюджет, нові робочі місця, оренда приміщень, підвищення попиту на робочу та інтелектуальну силу, сервіс.

"Це також сигнал упевненості в перемозі України та надійності партнерства з нашою державою", - підкреслює Кулеба.

Він зазначив, що відновлення діяльності великих міжнародних гравців хоча б трохи повертає почуття нормальності українцям і сигналізує іншому іноземному бізнесу про те, що в Україні можна безпечно й ефективно працювати.

"Тут відбувається такий собі доміно-ефект, коли ми повертаємо певні бренди, це спонукає задуматися про повернення й інші", - додав голова МЗС.

Коли відкриється H&M

В Українському офісі H&M підтвердили, що всі перемовини відбуваються у тісному контакті з представниками влади.

"Наш намір завжди полягав у тому, щоб відкритися знову, щойно це дозволить ситуація", - кажуть в офісі компанії.

Але остаточне рішення має ухвалити міжнародний офіс. Хоча активна підготовка до відкриття вже почалася.

"На моє доручення посольство України у Швеції вже тривалий час веде активну роботу з повернення цієї компанії. Цього тижня наші дипломати у Стокгольмі отримали остаточне підтвердження, що українські магазини H&M, які були закриті у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії, почнуть відновлювати роботу вже в листопаді цього року", - додав Дмитро Кулеба.

У H&M поки не коментують, які саме магазини відкриють першими. Асортимент товарів у магазинах планують зробити такий самий, як був до війни.

"Жіночий, чоловічий і дитячий одяг буде доступний у всіх магазинах, (що відновлять роботу), а лінійка спортивного одягу H&M Move й товарів для дому H&M Home - в окремих магазинах. Одяг, який був у магазинах під час закриття, також буде частиною комерційної пропозиції, на додаток до нової колекції", - розповіли представники бренду.

Які ще бренди можуть повернутися

Як пояснює глава МЗС, коли йдеться про відновлення повноцінної роботи на українському ринку, усі міжнародні компанії та бренди насамперед думають про безпеку. Передусім - чи зможе компанія забезпечити захист персоналу та покупців. Однією з основних вимог є наявність укриттів неподалік від торговельних мереж і магазинів.

Також компанії думають про споживчий попит на їхню продукцію, адже українці активно переходять від відомих іноземних брендів до українських виробників.

"Як не парадоксально, але цей тренд працює як додатковий стимул для іноземних брендів швидше відновлювати свою діяльність в Україні, щоб не втратити "клієнтську базу". Гадаю, завершиться це тим, що й українські бренди суттєво зростуть, і міжнародні гіганти повернуться. Це win-win насамперед для українського бізнесу та громадян", - підкреслює Кулеба.

Зараз ведеться активна робота з іноземними офісами IKEA та Inditex.

"Робота з повернення ІКЕА активно триває, і я розраховую, що за цим напрямом скоро також будуть хороші новини", - повідомив глава МЗС.