H&M готується до відкриття в Україні: названо дату повернення
Після півтора року повномасштабної війни відомий бренд H&M ухвалив рішення відкрити в Україні свої магазини. Для початку роботу розпочнуть п'ять локацій у Києві та одна у Львові.
Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на джерела NV Бізнес.
Де та коли відкриється H&M
За даними джерел видання, ритейлер має намір відкрити магазини в ТРЦ Retroville, Lavina Mall, Respublika Park, Dream Town, River Mall та у львівському Victoria Gardens.
Станеться це приблизно наприкінці листопада-початку грудня.
У другу чергу відкриють магазини в Одесі в ТРЦ Riviera та в Харкові в ТРЦ Nikolsky. Однак коли це може статися, наразі невідомо.
При цьому пресслужба H&M повернення в Україну ніяк не коментує.
Сайт магазину (скриншот: hm.com/ua)
Відомо також, що бренд хотів повернутися раніше, проте зіштовхнувся з нестачею кадрів, адже багато хто виїхав за кордон чи мобілізувався.
Довідка
Компанія H&M зупинила свою роботу в Україні з початком повномасштабного вторгнення. На початку березня 2022 року вона також зупинила продажі в Росії. А в липні 2022 року H&M заявила про повний вихід з російського ринку.
У вересні компанія повідомляла, що магазини в Україні залишаться закритими на невідомий термін, але разом із тим співробітникам продовжать виплачувати зарплату.
Нагадаємо також, що, крім H&M роботу на українському ринку призупинили й Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Leftie і Zara Home.
Раніше ми детально розповіли, що відомо про повернення в Україну відомих брендів.
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