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Густе вишневе варення, як його готували наші бабусі. А вони знали секрет

Як зварити густе вишневе варення (скриншот)
Автор: Світлана Мащенко

Зварити густе вишневе варення - не завжди проста задача. Адже вишня пускає сік і в результаті утворюється швидше концентрований компот, а не варення. Проте наші бабусі знали секрет.

Старий рецепт з'явився на YouTube-каналі Onyshkevychi.

Складники:

На один кілограм вишні без кісточок - 600 грамів цукру. Відповідно, якщо у вас 2 кг ягід, знадобиться 1,2 кг цукру.

Покрокове приготування

Засипте помиту і почищену вишню цукром, накрийте кришкою і залиште так на ніч.

Зранку все ретельно перемішайте і поставте на середній вогонь. З моменту закипання варити треба 5 хвилин. Зніміть з вогню і повністю охолодіть.

Так зробіть ще двічі: проваріть 5 хвилин, охолодіть і залиште на ніч під кришкою.

Після ночі проваріть хвилину і розлийте в стерилізовані банки гаряче варення. Спочатку вишні, потім сироп.

Закрутіть банки, переверніть вверх дном, закутайте і залиште до повного охолодження.

Смачного!

Раніше ми писали, як приготувати густе полуничне варення, яке виходить немов конфітюр. А готувати його всього 5 хвилин.

Також дізнайтеся, чи можна їсти варення з пліснявою.

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