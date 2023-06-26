Густе вишневе варення, як його готували наші бабусі. А вони знали секрет

Складники:

На один кілограм вишні без кісточок - 600 грамів цукру. Відповідно, якщо у вас 2 кг ягід, знадобиться 1,2 кг цукру.

Покрокове приготування

Засипте помиту і почищену вишню цукром, накрийте кришкою і залиште так на ніч.

Зранку все ретельно перемішайте і поставте на середній вогонь. З моменту закипання варити треба 5 хвилин. Зніміть з вогню і повністю охолодіть.

Так зробіть ще двічі: проваріть 5 хвилин, охолодіть і залиште на ніч під кришкою.

Після ночі проваріть хвилину і розлийте в стерилізовані банки гаряче варення. Спочатку вишні, потім сироп.

Закрутіть банки, переверніть вверх дном, закутайте і залиште до повного охолодження.

Смачного!