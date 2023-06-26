Густое вишневое варенье, как его готовили наши бабушки. А они знали секрет

Составляющие:

На один килограмм вишни без косточек - 600 граммов сахара. Соответственно, если у вас 2 кг ягод, потребуется 1,2 кг сахара.

Пошаговое приготовление

Засыпьте помытую и очищенную вишню сахаром, накройте крышкой и оставьте так на ночь.

С утра все тщательно перемешайте и поставьте на средний огонь. С момента закипания варить нужно 5 минут. Снимите с огня и полностью охладите.

Так сделайте еще дважды: проварите 5 минут, охладите и оставьте на ночь под крышкой.

После ночи проварите минуту и разлейте в стерилизованные банки горячее варенье. Сначала вишни, потом сироп.

Закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!