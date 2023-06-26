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Густое вишневое варенье, как его готовили наши бабушки. А они знали секрет

Как сварить густое вишневое варенье (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Сварить густое вишневое варенье - не всегда простая задача. Ведь вишня пускает сок и в результате образуется скорее концентрированный компот, а не варенье. Однако наши бабушки знали секрет.

Старый рецепт появился на YouTube-канале Onyshkevychi.

Составляющие:

На один килограмм вишни без косточек - 600 граммов сахара. Соответственно, если у вас 2 кг ягод, потребуется 1,2 кг сахара.

Пошаговое приготовление

Засыпьте помытую и очищенную вишню сахаром, накройте крышкой и оставьте так на ночь.

С утра все тщательно перемешайте и поставьте на средний огонь. С момента закипания варить нужно 5 минут. Снимите с огня и полностью охладите.

Так сделайте еще дважды: проварите 5 минут, охладите и оставьте на ночь под крышкой.

После ночи проварите минуту и разлейте в стерилизованные банки горячее варенье. Сначала вишни, потом сироп.

Закрутите банки, переверните вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения.

Приятного аппетита!

Раньше мы писали, как приготовить густое клубничное варенье, которое выходит как конфитюр. А готовить его всего 5 минут.

Также узнайте, можно ли есть варенье с плесенью.

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