Густе вишневе варення, як його готували наші бабусі. А вони знали секрет
Зварити густе вишневе варення - не завжди проста задача. Адже вишня пускає сік і в результаті утворюється швидше концентрований компот, а не варення. Проте наші бабусі знали секрет.
Старий рецепт з'явився на YouTube-каналі Onyshkevychi.
Складники:
На один кілограм вишні без кісточок - 600 грамів цукру. Відповідно, якщо у вас 2 кг ягід, знадобиться 1,2 кг цукру.
Покрокове приготування
Засипте помиту і почищену вишню цукром, накрийте кришкою і залиште так на ніч.
Зранку все ретельно перемішайте і поставте на середній вогонь. З моменту закипання варити треба 5 хвилин. Зніміть з вогню і повністю охолодіть.
Так зробіть ще двічі: проваріть 5 хвилин, охолодіть і залиште на ніч під кришкою.
Після ночі проваріть хвилину і розлийте в стерилізовані банки гаряче варення. Спочатку вишні, потім сироп.
Закрутіть банки, переверніть вверх дном, закутайте і залиште до повного охолодження.
Смачного!
Раніше ми писали, як приготувати густе полуничне варення, яке виходить немов конфітюр. А готувати його всього 5 хвилин.
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