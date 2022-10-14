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Группа квіткіс показала очень красивое видео ко Дню защитников и защитниц Украины

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Украина, Пятница 14 октября 2022 18:20
Группа квіткіс показала очень красивое видео ко Дню защитников и защитниц Украины Кадр из клипа "Привиди"
Автор: Юлия Гаюк

В День защитников и защитниц Украины киевская группа квіткіс показала долгожданное видео на песню "Привиди", которую музыканты посвятили всем, кто борется за свободу нашей страны.

Экранизированный трек был написан и записан еще в марте - в первые недели великой Войны за независимость. И за эти месяцы "синьо-жовті привиди" покорили сердца украинцев. Клип, уверены артисты, тоже не оставят равнодушным никого.

"Эти наполненные сакральными смыслами кадры были сняты в Пирогово летом. И они просто невероятны! Во время просмотра видео вы либо пустите слезу, либо взбодритесь, либо наполнитесь еще большей ненавистью к россиянам, которые хотят отнять у нас эту красоту", - комментируют видео участники квіткіс.

Режиссером и сценаристом клипа "Привиди" выступил Николай Чумак.

"Эта песня звучит как молитва или как давняя мантра, аранжировка делает отсылку к Шевченковскому "Ще треті півні не співали…" и символизирует то, что все темные силы сгинут с пением петуха, на заре - на заре Украины после темных дней войны", - говорит автор видео.

Главные роли в новом творении киевских панков исполнили Ева Заричанская, которая олицетворяет Украину, и воин ВСУ Александр Гановский.

Слушайте также, как Jerry Heil, квіткіс и другие украинские артисты поют о Щекавице.

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