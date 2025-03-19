З гумором та інтригою: 5 "свіжих" медичних серіалів, які чіпляють з першої серії

Пітт

Серіал розповідає про буденність лікарів травматичного відділення лікарні в Піттсбурзі. Кожен епізод занурює у непростий виклик та моральні дилеми, з якими доводиться зіштовхуватися медикам. На глядачів чекають реальні медичні кризи та глибокі людські історії.

Травмпункт: Герої за викликом

Корейський серіал про харизматичного та блискучого хірурга-травматолога. Бек Ган-Гік відомий досвідом роботи в гарячих точках. Він має безкомпромісний характер і готовий братися за найскладніші справи. Очоливши відділення тяжких травм університетської лікарні, разом з командою професіоналів він активно починає рятувати життя. Проте операції медиків призводять до фінансових труднощів, що ставить під загрозу роботу лікарні.

Буде боляче

У серіалі поєднуються чорний гумор і медична реальність. Це британська драма з елементами комедії заснована на реальних мемуарах Адама Кея - колишнього лікаря, який працював у Національній службі здоров'я Великої Британії. Події серіалу розгортаються у 2006 році та розповідають про пригоди молодшого спеціаліста відділення акушерства та гінекології.

Ординатор

Це серіал про молодих лікарів, які намагаються знайти своє місце в медичному світі, яким керують безжальні та меркантильні бюрократи. Сповнений бажання рятувати життя випускник престижного університету США Девон Правеш влаштовується в шпиталь Честейн-Парк. Його наставником стає досвідчений, але безкомпромісний терапевт Конрад Хоукінз, який швидко показує Девону реальну медицину - без прикрас і наївних ілюзій.

Клініка святого Дениса

Комедійний серіал про буденність лікарні штату Орегон, яка страждає через недостатнє фінансування та кадровий голод. Працівники шпиталю з усіх сил намагаються піклуватися про пацієнтів, не втративши при цьому власний здоровий глузд. Гумор та абсурдні ситуації роблять серіал легким для перегляду, водночас він не оминає важливих тем медицини та людяності.

Вам також буде цікаво: