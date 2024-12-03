Гуманність проти краси. 10 українських брендів сruelty-free косметики, які відомі у світі

Що таке cruelty-free та як перевірити бренд на доброчесність

Cruelty-free (з англійської "без жорстокості") - це відмова бренду тестувати свою продукцію на тваринах будь-яким чином. Крім того, сьогодні існують інші методи перевірки безпечності засобів без використання тварин. Наприклад, на людських тканинах і клітинах, за допомогою математичних моделей тощо.

Для того, аби вибрати cruelty-free бренд, шукайте на пакуванні спеціальні позначки. Вони означають сертифікованість засобів. Це Leaping Bunny та Choose Cruelty Free.

Офіційні логотипи, які позначають, що бренд не тестує косметику на тваринах (колаж: РБК-Україна)

Неофіційні логотипи не можуть гарантувати етичності продукції.

У січні 2021 року в Україні заборонили випробування косметичних засобів на тваринах. Натомість виробники повинні використовувати лише безпечні барвники, консерванти та УФ-фільтри у виготовленні продукції.

Українські бренди, які не тестують косметику на тваринах

RABBITHOLE

Компанія позиціонує себе як бренд етичної косметики. Це означає, що її не лише не тестують на тваринах, а й не додають продуктів тваринного походження до складу.

Ще однією філософією бренду є "фізіологічність" косметики. Тобто вона діє, спираючись на наявні резерви організму людини та працюючи на їхнє поповнення.

На сайті RABBITHOLE можна придбати засоби для догляду за обличчям, руками та тілом, а також за волоссям. Зокрема, цікавим рішенням є тверді шампуні для різних типів шкіри голови суто з органічних інгредієнтів.

Його вартість складає від 115 до 465 гривень залежно від ваги.

Тверді шампуні від RABBITHOLE (фото: instagram.com/rabbithole_cosmetics)

Marie Fresh Cosmetics

Цей бренд натуральної косметики заснувала лікарка-косметологиня Марина Кандзюба. За час роботи на ринку компанія отримала європейський сертифікат GMP (Good Manufacturing Practice), а рецептури засобів розробили фахівці-технологи косметичної продукції.

Асортимент продукції доволі широкий: від засобів для демакіяжу до чоловічої лінійки догляду. Особливу увагу бренд приділяє проблемній шкірі підлітків. Для цього розробили набір Teens Edition, куди входять пінка, тонік для проблемної шкіри та сироватка Anti-Acne.

Ціна набору - 1 700 гривень.

LUSH

Бренд виступає категорично проти тестування косметичних засобів на тваринах і закликає постачальників також відмовитися від таких перевірок.

"Сьогодні у всьому світі більш ніж 900 успішних магазинів LUSH в більш ніж 50 країнах, і ми думаємо, що наш приклад показує, що можна створювати, виробляти та виводити на ринок косметику без тестів на тваринах", - йдеться в заяві бренду.

LUSH відомий своїми оригінальними "бомбами" та скрабами для ванни. У новорічну колекцію нових засобів увійшли кумедні та ароматні "бомбочки" у формі Санти, місис Клаус, північних ведмедів, пінгвінів та інших представників холоду та свят.

Вартість на них коливається від 265 до 695 гривень.

Святкові "бомбочки" для ванни (фото: lush.com.ua)

Lac Santé

Бренд естетичної доглядової косметики родом із Криму. Перший асортимент продукції складався переважно з глиняних і грязьових масок і скрабів. Їхні рецептури розробили на основі грязей Сакського озера.

Сьогодні Lac Santé має широкий вибір косметики для різних цілей. Засоби на основі грязей також займають значну частину виробництва.

Крім того, на сайті є окремий розділ "Турбота про військових". Наразі тут представлений лише набір для турботи про захисниць. Він складається з універсального крему, загоювального SOS-бальзаму та гідрофільної олії для інтимної гігієни.

Набір можна "підвісити", тобто придбати онлайн, щоб його передали жінкам-військовим. Вартість - 810 гривень зі знижкою.

Набір доглядової косметики для захисниць (фото: instagram.com/lac.sante)

Dari Mineral Cosmetics

Це бренд декоративної косметики, яку не тестують на тваринах. На сайті можна придбати засоби для обличчя, очей і брів, губ як окремо, так і в готових наборах.

Якщо ж ви хочете мати індивідуальну косметичну річ, тоді опція "самозбірна палетка" для вас. Ви можете зробити індивідуальну комбінацію на вибір з таких продуктів: сяючі тіні, матові тіні, кремові рум'яна (замінять тіні та помаду), кремовий хайлайтер (замінить тіні та блиск для губ).

Вартість пропозиції - від 750 гривень.

Скриншот

Mr.SCRUBBER

Це ще один український бренд родом із Луцька, який славиться засобами для прийняття ванни. Водночас уся косметика Mr.SCRUBBER не тестується на тваринах і має свідоцтва якості від виробника.

Крім продуктів для ванни, бренд почав випускати й доглядові лінійки. До речі, вони увійшли до подарункових наборів на свята. Наприклад, набір із системою омолодження із шістьма продуктами різної дії (2 848 гривень зі знижкою).

Скриншот

А цьогорічним хітом від Mr.SCRUBBER може стати адвент-календар "Дерево життя". Він складається з 24 засобів для обличчя, волосся, тіла та домашнього затишку, 14 з яких повнорозмірні. Ціна такого подарунка - 3 700 гривень.

Адвент-календар від Mr.SCRUBBER (фото: mrscrubber.ua)

Piel Cosmetics

У роботі бренд поєднує косметику та фармакологію, засоби виготовляють на основі гіалуронової кислоти та цитрату срібла.

На сайті можна придбати косметику як для домашнього, так і професійного догляду. Окремим великим розділом є чоловіча доглядова косметика, де представлено широкий вибір засобів.

Скриншот

До того ж ви можете скористатися послугами професійних косметологів, які допоможуть вибрати правильний догляд і проведуть різні процедури.

BOGIKA

Виробники зазначають, що їхня косметика на 100% натуральна, а кожен засіб тестують на ефективність, проте не на тваринах. Основу складників становлять рослинні компоненти.

Бестселерами BOGIKA також можна назвати тверді шампуні. Вартість одного шматочка 440 гривень, проте можна придбати сет із 4 видів твердих шампунів вартістю 470 гривень.

Набір для догляду за волоссям та обличчям (фото: instagram.com/bogika.cosmetics)

Dermalogica

Головна філософія бренду полягає в тому, що клієнт повинен бути повністю обізнаним про проблеми зі шкірою та їхні можливі вирішення.

До того ж абсолютно всі продукти виготовляють за допомогою активних кислот, вітамінів, колагену та екстракту рослин і фруктів.

Серед цікавих продуктів-бестселерів можна помітити кокон для глибокого сну. Це гель-крем, який сприяє оптимальному відновленню під час сну.

Назва "кокон" походить від того, що крем утворює оболонку для поповнення запасів вологи та інших мікроелементів, які шкіра втратила протягом дня.

Ціна засобу - 3 690 гривень (50 мл).

Відновлювальний кокон для обличчя на ніч (фото: dermalogica.com.ua)