UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гулянь не буде. Кличко зробив заяву про головну ялинку України

Фото: Кличко розказав, де буде головна ялинка країни (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Головна новорічна ялинка України буде встановлена до 6 грудня на Софійській площі у Києві. При цьому, масових гучних гулянь не передбачається.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост мера столиці Віталія Кличка у його Telegram-каналі.

Що відомо про головну ялинку країни

В цьому році місто не буде витрачати грошей на встановлення лісової красуні. Як і минулого року, ялинку встановлять та прикрасять за рахунок меценатів. Та з дотриманням режиму обмеження використання електроенергії.

В цьому році масових заходів, ярмарків та розваг на Софійській площі не передбачено. 

"Якщо  райдержадміністрації міста  плануватимуть якісь святкові заходи в районах, то виключно з дотриманням правил безпеки, в місцях, де є укриття. І теж не коштом бюджету Києва", - запевнив мер.

Ялинку розпочнуть встановлювати раніше, до 6 грудня, тому що Різдво святкуємо 25 грудня. За інформацією Кличка, приберуть її до 10 січня.

Зазначимо, що рішення про відсутність ярмарків та святкувань ухвалила Рада Оборони Києва.

Відкриття ялинки запланували на 6 грудня 2023 року - свято святого Миколая. Київська міська військова адміністрація запевнила, що ялинка буде стояти до 20 січня.

Додамо, що торік на Софійській площі ялинку підсвітили 19 грудня у День святого Миколая. Вона була прикрашена голубами, а на верхівці красувався тризуб. Ялинку підсвічували енергоощадними синьо-жовтими гірляндами, які живились від генератора.

Нагадаємо, що у Києві відкриють величезну ковзанку.

Раніше ми писали про те, коли у школах будуть зимові канікули.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київялинкарік