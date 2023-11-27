RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Гуляний не будет. Кличко сделал заявление о главной елке Украины

Фото: Кличко рассказал, где будет ли главная елка страны (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Главная новогодняя елка Украины будет установлена до 6 декабря на Софийской площади в Киеве. При этом массовых громких гуляний не предполагается.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост мэра столицы Виталия Кличко в его Telegram-канале.

Что известно о главной елке страны

В этом году город не будет тратить деньги на установление лесной красавицы. Как и в прошлом году, елку установят и украсят за счет меценатов. И с соблюдением режима ограничения использования электроэнергии.

В этом году массовые мероприятия, ярмарки и развлечения на Софийской площади не предусмотрены.

"Если райгосадминистрации города будут планировать какие-то праздничные мероприятия в районах, то исключительно с соблюдением правил безопасности, в местах, где есть укрытие. И тоже не за счет бюджета Киева", - заверил мэр.

Елку начнут устанавливать раньше, до 6 декабря, потому что Рождество празднуем 25 декабря. По информации Кличко, уберут ее до 10 января.

Отметим, что решение об отсутствии ярмарок и празднований принял Совет Обороны Киева.

Открытие елки запланировано на 6 декабря 2023 года - праздник святого Николая. Киевская городская военная администрация отметила, что елка простоит до 20 января.

В прошлом году на Софийской площади елку подсветили 19 декабря в День святого Николая. Она была украшена голубями, а на верхушке красовался трезубец. Елку подсвечивали энергосберегающими сине-желтыми гирляндами, которые питались от генератора.

Напомним, что в Киеве откроют огромный каток.

Раньше мы писали о том, когда в школах будут зимние каникулы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевялинкарік