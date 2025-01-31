Гучний скандал з Coca-Cola. Названа причина, після якої ви не захочете вживати популярний напій

Улюблений багатьма напій Coca-Cola може завдати набагато більше шкоди вашому здоров’ю, ніж ви думаєте. Після нещодавнього скандалу з напоями, ви маєте знати всю правду про цей продукт.

В чому полягає скандал з Coca-Cola

Європейський підрозділ компанії Coca-Cola Europacific Partners заявив про масове відкликання напоїв у шести країнах Європи. Причина - виявлення високого рівня хлорату, який становить потенційну загрозу для здоров'я.

Як пише France 24, підвищений рівень хлорату було виявлено під час планової перевірки на виробничому підприємстві компанії в бельгійському Генті.

В чому шкода кока-коли?

Британський фармацевт Нірадж Найк поділився жахливими результатами вживання 330-мілілітрової банки кока-коли. Він стверджує, що ефект вживання подібний до ефекту героїну. Одна банка Coca-Cola містить 10 чайних ложок цукру. Це дуже багато.

Загалом людям радять вживати лише шість чайних ложок цукру на день.

"Інтенсивна солодкість Coca-Cola, яка виникає через високий вміст цукру, повинна викликати у людини блювоту, як тільки вона потрапляє в організм. Однак фосфорна кислота в напої притуплює солодкість, дозволяючи людям і далі вживати напій", - сказав експерт.

Всього за десять хвилин ваша зубна емаль атакується величезною кількістю цукру.

"Фосфорна кислота атакує емаль у ваших зубах, тоді як штучні підсолоджувачі, такі як аспартам, вражають вашу травну систему. Аспартам може активувати смакові рецептори та змусити ваше тіло думати, що воно щойно переробило цукор", - каже Нірадж.

Через величезний сплеск рівня цукру в крові лише через 20 хвилин це також спричиняє сплеск інсуліну, що означає, що печінка має перетворити "велику кількість цукру на жир".

Через 40 хвилин організм поглинає кофеїн з кока-коли, що спричиняє розширення зіниць і підвищення артеріального тиску.

До цього часу напій також "блокує рецептори аденозину" в мозку, що запобігає сонливості. Через п'ять хвилин відбувається вироблення дофаміну.

Надходження дофаміну викликає задоволення, але через годину починається падіння цукру, що може спричинити "дратівливість і сонливість", і організм "очищує воду з коли разом із життєво важливими поживними речовинами".