5 продуктів, які завдають сильної шкоди вашим ниркам

Нирки відіграють ключову роль у збереженні здоров’я організму, фільтруючи кров та виводячи зайві речовини через сечу. Щоб не зашкодити такому органу, варто уникати деяких продуктів в раціоні.

Солодкі газовані напої

Лікар-натуропат Джанін Браунінг назвала конкретні продукти, які варто вменшити або виключити зі свого раціону, щоб не нашкодити ниркам.

У солодких газованих напоях багато цукру та фосфору - мінералу, який може бути дуже важким для ваших нирок, особливо якщо у вас є певні захворювання.

Напої з високим вмістом цукру можуть сприяти ожирінню, яке сприяє таким основним проблемам зі здоров’ям, як гіпертонія та діабет.

Також особливо темні газовані напої, такі як кола, містять багато штучного фосфору.

Заморожені страви з магазину

Заморожені страви часто проходять ультраобробку і містять понад 1000 міліграмів натрію на порцію. Оскільки контроль над споживанням солі має вирішальне значення для здоров’я нирок, тому варто уникати таких страв.

Фастфуд

Фастфуди часто мають високий вміст насичених жирів, цукру та калорій, а також низьку поживність.

Харчування, корисне для нирок, повинне передусім складатися з різноманітних фруктів і овочів, складних вуглеводів і нежирних білків.

Тоді як фастфуд багатий натрієм, насиченими жирами та фосфором, не має корисних поживних речовин, необхідних для здоров’я нирок. Незважаючи на його зручність, бажано обмежити його споживання.

Занадто багато м'яса

Білок життєво важливий для росту та відновлення клітин. Однак, надмірне споживання тваринного білка може сильно впливати на нирки. Тваринні білки виробляють високий рівень кислоти в крові, для виведення якої повинні працювати нирки.

Зменшення споживання м’яса - це виважений підхід до підтримки здоров’я нирок.

Знову ж таки, це не означає, що ви не можете їсти м’ясо, оскільки здорові нирки легко фільтрують кислоту. Варто просто дотримуватись безпечної норми та не переїдати.

Майонез

Одна столова ложка майонезу містить цілих 103 калорії. Він не тільки калорійний, але й містить високий рівень насичених жирів.

На ринку доступні менш калорійні та знежирені майонези, але вони часто містять більше натрію та цукру та можуть містити інші добавки. Більш корисна заміна передбачає заміну майонезу звичайним знежиреним грецьким йогуртом з високим вмістом білка, який чудово поєднується для салатів.