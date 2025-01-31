Громкий скандал с Coca-Cola. Названа причина, после которой вы не захотите употреблять популярный напиток
Любимый многими напиток Coca-Cola может нанести гораздо больше вреда вашему здоровью, чем вы думаете. После недавнего скандала с напитками, вы должны знать всю правду об этом продукте.
Чем именно вредна Coca-Cola, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В чем заключается скандал с Coca-Cola
Европейское подразделение компании Coca-Cola Europacific Partners заявило о массовом отзыве напитков в шести странах Европы. Причина - выявление высокого уровня хлората, который представляет потенциальную угрозу для здоровья.
Как пишет France 24, повышенный уровень хлората был обнаружен во время плановой проверки на производственном предприятии компании в бельгийском Генте.
В чем вред кока-колы?
Британский фармацевт Нирадж Найк поделился ужасными результатами употребления 330-миллилитровой банки кока-колы. Он утверждает, что эффект употребления подобен эффекту героина. Одна банка Coca-Cola содержит 10 чайных ложек сахара. Это очень много.
В целом людям советуют употреблять только шесть чайных ложек сахара в день.
"Интенсивная сладость Coca-Cola, которая возникает из-за высокого содержания сахара, должна вызывать у человека рвоту, как только она попадает в организм. Однако фосфорная кислота в напитке притупляет сладость, позволяя людям и дальше употреблять напиток", - сказал эксперт.
Всего за десять минут ваша зубная эмаль атакуется огромным количеством сахара.
"Фосфорная кислота атакует эмаль в ваших зубах, тогда как искусственные подсластители, такие как аспартам, поражают вашу пищеварительную систему. Аспартам может активировать вкусовые рецепторы и заставить ваше тело думать, что оно только что переработало сахар", - говорит Нирадж.
Из-за огромного всплеска уровня сахара в крови всего через 20 минут это также вызывает всплеск инсулина, что означает, что печень должна превратить "большое количество сахара в жир".
Через 40 минут организм поглощает кофеин из кока-колы, что вызывает расширение зрачков и повышение артериального давления.
К этому времени напиток также "блокирует рецепторы аденозина" в мозге, что предотвращает сонливость. Через пять минут происходит выработка дофамина.
Поступление дофамина вызывает удовольствие, но через час начинается падение сахара, что может вызвать "раздражительность и сонливость", и организм "очищает воду из колы вместе с жизненно важными питательными веществами".
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В материале использованы такие источники - France 24, Medical News Today, Mirror.
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