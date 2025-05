GTA VI не вийде у 2025 році. Rockstar офіційно перенесла реліз і назвала нову дату

Спочатку реліз гри планувався на осінь 2025 року, однак тепер студія заявила, що команді потрібен додатковий час, щоб "досягти того рівня якості, на який ви очікуєте і заслуговуєте".

"Нам дуже шкода, що випуск відбудеться пізніше, ніж ви очікували. Інтерес і наснага, які викликає нова частина Grand Theft Auto, - це по-справжньому надихаючий досвід для всієї нашої команди. Дякуємо вам за підтримку і терпіння, поки ми завершуємо гру", - заявили на офіційному сайті Rockstar Games.

У компанії підкреслили, що, як і у випадку з попередніми іграми, їхньою метою залишається прагнення перевершити очікування гравців, і Grand Theft Auto VI не стане винятком. У Rockstar Games наголосили, що їм необхідний додатковий час, щоб довести проект до належного рівня якості. Також розробники додали, що з нетерпінням чекають моменту, коли зможуть поділитися новими подробицями про майбутню гру.

Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob