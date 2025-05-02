GTA VI не вийде у 2025 році. Rockstar офіційно перенесла реліз і назвала нову дату
Rockstar Games відкладає вихід довгоочікуваної Grand Theft Auto VI до 26 травня 2026 року.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.
Спочатку реліз гри планувався на осінь 2025 року, однак тепер студія заявила, що команді потрібен додатковий час, щоб "досягти того рівня якості, на який ви очікуєте і заслуговуєте".
"Нам дуже шкода, що випуск відбудеться пізніше, ніж ви очікували. Інтерес і наснага, які викликає нова частина Grand Theft Auto, - це по-справжньому надихаючий досвід для всієї нашої команди. Дякуємо вам за підтримку і терпіння, поки ми завершуємо гру", - заявили на офіційному сайті Rockstar Games.
У компанії підкреслили, що, як і у випадку з попередніми іграми, їхньою метою залишається прагнення перевершити очікування гравців, і Grand Theft Auto VI не стане винятком. У Rockstar Games наголосили, що їм необхідний додатковий час, щоб довести проект до належного рівня якості. Також розробники додали, що з нетерпінням чекають моменту, коли зможуть поділитися новими подробицями про майбутню гру.
Grand Theft Auto VI is now set to release on May 26, 2026. https://t.co/YgaIn1cYc8 pic.twitter.com/cyeK7GM6Ob- Rockstar Games (@RockstarGames) May 2, 2025
Перший трейлер GTA VI вийшов у грудні 2023 року, і відтоді про проект з'являлося мало інформації, за винятком релізу, тепер перенесеного на наступний рік.
Події нової частини розгорнуться у Вайс-Сіті, а в центрі сюжету буде перша в історії серії жіноча головна героїня - Люсія, натхненна образом Бонні та Клайда.
GTA VI - одна з найбільш очікуваних ігор останніх років, і, можливо, більше інформації про перенесення буде озвучено на наступному фінансовому звіті Take-Two (материнської компанії Rockstar), який відбудеться 15 травня.
Відразу після оголошення про перенесення релізу акції Take-Two на NASDAQ впали на 8% під час попередніх торгів.
Тим часом Grand Theft Auto V залишається неймовірно популярною навіть через 11 років після виходу - нещодавно вона посіла перше місце на Twitch як найбільш популярна гра 2024 року.
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