В ГСЧС показали работу своего талисмана - пса Патрона, который обезвредил 90 мин с начала войны

На службе у спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показали, как работает их талисман - пес Патрон. Его задача - обезвреживать взрывоопасные предметы, с которой он успешно справляется с самого начала войны.
Кадрами службы своего верного товарища поделились в Telegram ГСЧС.
Сотрудничает маленький песик, похожий по породе на Джек-рассел-терьер, с черниговскими пиротехниками. Но есть у него и слабости - малыш очень любит сыр.
"Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он - душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусностями", - рассказали в ГСЧС.
Фото: пес Патрон на службе (t.me/dsns_telegram/5020)
Он продолжает нести службу во времена войны. В частности, Патрон вместе с саперами ГСЧС обезвредил почти 90 взрывоопасных предметов.
Смотрите на видео ниже как пес делает свою работу:
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