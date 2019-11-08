Грязные и голодные: под Кировоградом мать бросила восьмерых детей на две недели

Дети были без матери двеи недели (Коллаж РБК-Украина)

В Кировоградской области дети сами себе достают пропитание

В Кировоградской области 8 детей жили без еды в неотапливаемом доме почти две с половиной недели. В селе Осыкуватое несовершеннолетние живут со своей 37-летней матерью. Женщина не заботится о них, а также не дает сейчас никаких комментариев. Отец семьи находится уже пять лет в местах лишения свободы. Об этом сообщается в сюжете UA.Кропивницький.

Соседи семьи рассказали, что детьми никто не занимается, они предоставлены сами себе. В школу являются редко, домашних заданий не выполняют.

Диpектоp школы Ольга Буpяк обратилась в полицию чеpез то, что семеpо детей с этой pодину две недели не ходили в школу, а мать не pеагировала на звонки.

В семье 12 детей, 10 из них несовершеннолетние.

Мати восьми дітей з села Осикувате Крoпивницькoго райoну, які два з половиною тижні жили самі в холодній хаті та без їжі Мати восьми дітей з села Осикувате Крoпивницькoго райoну, які два з половиною тижні жили самі в холодній хаті та без їжі, забере їх, коли покращить житлові умови. Про це вона розповіла Ірині Потеряйко - завідувачці відділення лікарні, де зараз перебувають діти. Лікарка розповіла, що жінка пів години спілкувалась з дітьми. Журналісти Суспільного телефонували матері дітей, на дзвінки вона не відповідає. Опубліковано UA: Кропивницький Четвер, 7 листопада 2019 р.

Женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за невыполнение своих родительских обязанностей. Сейчас детей забрали из дома, они были грязные и голодные. Их выкупали и накормили. Самому младшему ребенку 1 год.