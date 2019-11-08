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Брудні і голодні: під Кіровоградом мати залишила вісьмох дітей на два тижні

STYLERЖиття    08.11.2019 - 10:12
Брудні і голодні: під Кіровоградом мати залишила вісьмох дітей на два тижні
Діти були без матері двеи тижні (Колаж РБК-Україна)

В Кіровоградській області діти самі собі дістають харчування

У Кіровоградській області 8 дітей жили без їжі в неопалюваному будинку майже два з половиною тижні. У селі Осыкуватое неповнолітні живуть зі своєї 37-річною матір'ю. Жінка не піклується про них, а також не дає зараз ніяких коментарів. Батько сім'ї знаходиться вже п'ять років у місцях позбавлення волі. Про це повідомляється в сюжеті UA.Кропивницький.

Сусіди родини розповіли, що дітьми ніхто не займається, вони надані самі собі. У школу є рідко, домашніх завдань не виконують.

Директор школи Ольга Буряк звернулася в поліцію через те, що семеро дітей з цієї батьківщину два тижні не ходили в школу, а мати не реагувала на дзвінки.

В сім'ї 12 дітей, 10 з них неповнолітні.

Мати восьми дітей з села Осикувате Кропивницького району, які два з половиною тижню жили самі в холодній хаті та без їжі

Мати восьми дітей з села Осикувате Кропивницького району, які два з половиною тижню жили самі в холодній хаті та без їжі, забере їх, коли покращить житлові умови. Про це вона розповіла Ірині Потеряйко - завідувачці відділення лікарні, де зараз перебувають діти. Лікарка розповіла, що жінка пів години спілкувалась з дітьми. Журналісти Суспільного телефонували матері дітей, на дзвінки вона не відповідає.

Опубліковано UA: Кропивницький Четвер, 7 листопада 2019 р.

Жінку неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за невиконання своїх батьківських обов'язків. Зараз дітей забрали з дому, вони були брудні й голодні. Їх викуповували і нагодували. Наймолодшій дитині 1 рік.

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