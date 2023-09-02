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У Грузії фанатці не дали розгорнути прапор України на концерті Imagine Dragons (відео)

Грузія, Субота 02 вересня 2023 11:34
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У Грузії фанатці не дали розгорнути прапор України на концерті Imagine Dragons (відео) На концерті Imagine Dragons у дівчини забрали прапор України (колаж: Styler)
Автор: Тетяна Самарук

У столиці Грузії Тбілісі пройшов концерт американського гурту Imagine Dragons. Однак, служба безпеки на стадіоні не дозволила фанатці розгорнути прапор України.

Про це повідомляє місцевий телеканал Mtavari Arkhi.

Виявилося, що охорона стадіону в Грузії не хотіла бачити український прапор на концерті.

На відео видно, як представники служби безпеки сперечаються з однією з глядачок, яка намагалася пронести прапор України на концерт. Згодом до неї підійшов охоронець та попросив сховати прапор.

У Грузії фанатці не дали розгорнути прапор України на концерті Imagine Dragons (відео)У Грузії фанатці не дали розгорнути український прапор на концерті Imagine Dragons (фото: скриншот)

"Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закону, відповідно, не приберу. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Один чоловік взагалі забрав у мене прапор", - розповіла дівчина.

Вона додала, що охоронці повідомили, що на концерті нібито не можна розгортати прапори не тільки України, а й Грузії.

Раніше ми повідомляли, що в Узбекистані провели спецоперацію зі зняття прапора України з балкона.

Також ми писали, що у Москві напали на дівчину через футболку з українським прапором.

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