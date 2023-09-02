В Грузии фанатке не дали развернуть флаг Украины на концерте Imagine Dragons (видео)

В столице Грузии Тбилиси прошел концерт американской группы Imagine Dragons. Однако служба безопасности на стадионе не позволила фанатке развернуть флаг Украины.

Оказалось, что охрана стадиона в Грузии не хотела видеть украинский флаг на концерте.

На видео видно, как представители службы безопасности спорят с одной из зрительниц, пытавшейся пронести флаг Украины на концерт. Затем к ней подошел охранник и попросил спрятать флаг.

В Грузии фанатке не дали развернуть украинский флаг на концерте Imagine Dragons (фото: скриншот)

"Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон, соответственно, не уберу. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один мужчина вообще забрал у меня флаг", - рассказала девушка.

Она добавила, что охранники сообщили, что на концерте якобы нельзя разворачивать флаги не только Украины, но и Грузии.