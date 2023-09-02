В Грузии фанатке не дали развернуть флаг Украины на концерте Imagine Dragons (видео)
В столице Грузии Тбилиси прошел концерт американской группы Imagine Dragons. Однако служба безопасности на стадионе не позволила фанатке развернуть флаг Украины.
Об этом сообщает местный телеканал Mtavari Arkhi.
Оказалось, что охрана стадиона в Грузии не хотела видеть украинский флаг на концерте.
На видео видно, как представители службы безопасности спорят с одной из зрительниц, пытавшейся пронести флаг Украины на концерт. Затем к ней подошел охранник и попросил спрятать флаг.
В Грузии фанатке не дали развернуть украинский флаг на концерте Imagine Dragons (фото: скриншот)
"Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон, соответственно, не уберу. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один мужчина вообще забрал у меня флаг", - рассказала девушка.
Она добавила, что охранники сообщили, что на концерте якобы нельзя разворачивать флаги не только Украины, но и Грузии.
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