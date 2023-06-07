В Узбекистані провели спецоперацію зі зняття прапора України з балкона. Місцевих розлютило "ганебне шоу" (фото)

В Узбекистані правоохоронці провели цілу "спецоперацію" зі зняття прапора України з балкона мешканця Ташкента Реджепа Латіпова, який за допомогою синьо-жовтого прапора вирішив висловити підтримку нашій країні у боротьбі з російським окупантом.

Деталі цієї історії, яку самі узбеки в соцмережах вже назвали "ганебним шоу", читайте у матеріалі Styler.

З чого все почалося

Інцидент стався нещодавно у ЖК "Новомосковська" у Мірзо-Улугбекському районі Ташкента серед білого дня.

За словами Реджепа, він якраз перебував з дружиною у відпустці в Туреччині. Саме там його застав дзвінок від невідомого чоловіка, котрий представився співробітником карного розшуку УКД ОВС Мирзо-Улугбецького району.

Ця людина ставила питання про зв'язки Реджепа з Україною.

"Назвався, здається, Мурадом, у званні майор. Він уточнив мою особистість і запитав, чи є я громадянином України. Я у відповідь запитав, чому він ставить такі питання. Він потім запитує: "Може, ваша дружина українка?" Ні."Може, вона там народилася?". Ні, вона тут народилася. Ми спілкувалися у Telegram. Загалом, суть така, що до них надійшов запит або заява про те, що на моєму балконі висить прапор України", - цитує Латіпова "Газета.uz".

Фото: У Ташкенті поліція знімала прапор України

Цікаво, що прапор насправді знаходився усередині балкона, який розташований у внутрішній частині двору, і його не видно з вулиці.

"Він запитує, чому висить прапор. Я говорю йому, що це моя особиста справа. Він довго намагався з'ясувати, які зв'язки з Україною… Після цього у нашому внутрішньобудинковому чаті я написав повідомлення про донос і попросив мешканців, хто поскаржився звернутися до мене особисто "Тим більше, що півтора року висів прапор, тобто з березня 2022 року. Потім жителі повідомили, що до нашого будинку під'їхали 3-4 машини правоохоронців, десь 8-10 осіб у формі, дивляться на моє вікно", - розповів він.

Сусіди чоловіка пізніше розповіли йому, що спочатку до будинку під'їхала пожежна машина, проте довжини сходів не вистачило, щоби піднятися до восьмого поверху. За дві години приїхав автомобіль МНС із краном.

"Коли під'їхала машина, мені зателефонував представник ТСЖ і повідомив, що співробітники планують зняти прапор. Я запитав у співробітника, в чому справа. Він каже: "Ми повинні зняти прапор". Я питаю: "Чому, на якій підставі?" каже: "Нам була така вказівка, ми діємо на основі наказу". Я попросив відправити через Telegram фото наказу. Якщо це за законом, то не питання, претензій взагалі немає. Вони обіцяли вислати, але так і не вислали", - заявив Латіпов. .

Фото: Для зняття прапора України з балкону викликали МНС

Чому Реджеп Латіпов вивісив прапор України?

Реджеп народився у Чернівцях, коли його батько проходив там термінову службу. Проте за три місяці сім'я поїхала до Ташкента.

"Я там (в Україні – ред.) тільки народився, я вважаю її малою батьківщиною. Мене дуже багато пов'язує з Україною, у мене там друзі. Часто туди приїжджав. Але у мене немає громадянства України, я там лише народився", - розповів Реджеп.

До пандемії та війни він часто бував в Україні й при цьому він не мав проблем у спілкуванні з людьми.

"У мене теж багато друзів у Росії. Немає ворожнечі чи ненависті до російських громадян. Я просто ненавиджу війну та проблеми, які вона створює. Моя позиція чітка: я проти війни та підтримую Україну в цій війні", - каже він.

Прапор України, через який і було проведено цю "спецоперацію" узбецькими правоохоронцями, йому надіслали друзі з Києва.

"Тут питання підтримки моїх друзів, тому що мої друзі жили у місті Бровари, і я досі не знаю, чи живі вони, чи ні. У Броварах були російські війська, не так, як у Бучі, але дуже так сильно переворушили. У мене досі немає виходу на друзів. Сподіваюся, що вони просто поїхали", - наголосив він.

Фото: Реджеп Латіпов

Цей інцидент Реджеп просто так не залишить. Він уже готує заяву щодо проникнення на його приватну територію.

Він також звернув увагу на неефективне та марнотратне використання ресурсів правоохоронців.

"На прапор стільки ресурсів було задіяно. Я навіть написав у себе в Instagram: "Хлопці, слухайте, я не хочу втручатися у вашу роботу, але невже це коштувало того? Ця "загальновійськова операція" зайняла близько 3-4 годин", - резюмував він.

Додамо, що, за інформацією аналітика Анвара Назіра, в Узбекистані з'явилася "група російських націоналістів", члени якої займаються написанням скарг на громадян, які підтримують Україну.

"Співробітники внутрішніх справ часто навіть не розглядають ці скарги, просто викликають людей і тиснуть на них. Так і сталося. Ми були як гості у своєму будинку та не могли говорити", - розповів активіст виданню ВВС.

Реакція соцмереж на зняття прапора України з балкону

До слова, місцевих жителів теж розлютили дії "копів". Цей інцидент вони назвали "ганебним шоу".

Ми зібрали кілька коментарів, у яких жителі Узбекистану висловлюють свою думку щодо дій владних структур своєї держави: