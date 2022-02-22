Грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом представителя российского МИД

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала пост касательно Минских договоренностей. При этом грузинские пользователи сети устроили флешмоб и своими комментариями поддержали Украину.
Комментарии "Слава Украине!" посыпались вместе с украинским и грузинским флагами под постом Захаровой в Facebook.
"Отношение к Минским договорннностям украинской политической верхушки. Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления", - написала представитель российского МИД.
После этого она привела тезисы украинских политиков касательно Минских договорённостей, начиная с 2019 года.
Ее пост собрал более 2 тысяч комментариев, среди которых было очень много от грузинских пользователей сети, которые поддерживают Украину.
Скриншоты
И таких комментариев очень много. При этом они получают также большое количество лайков.
Отметим, что сегодня, 22 февраля, в Киеве провели акцию под зданием посольства РФ на фоне военной агрессии против Украины и нарушения территориальной целостности нашей страны.
Участники пикета резко высказались об очередной интервенции, которую начал президент России Владимир Путин, и организовали перфоманс с "погребением" оккупантов.
Мы также писали о том, что ведущая грузинского телеканала Mtavari в прямом эфире заговорила на украинском языке.