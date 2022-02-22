UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом представителя российского МИД

Автор: Styler

Директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала пост касательно Минских договоренностей. При этом грузинские пользователи сети устроили флешмоб и своими комментариями поддержали Украину.

Комментарии "Слава Украине!" посыпались вместе с украинским и грузинским флагами под постом Захаровой в Facebook.

"Отношение к Минским договорннностям украинской политической верхушки. Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления", - написала представитель российского МИД.

После этого она привела тезисы украинских политиков касательно Минских договорённостей, начиная с 2019 года.

Ее пост собрал более 2 тысяч комментариев, среди которых было очень много от грузинских пользователей сети, которые поддерживают Украину.

Скриншоты

И таких комментариев очень много. При этом они получают также большое количество лайков.

Отметим, что сегодня, 22 февраля, в Киеве провели акцию под зданием посольства РФ на фоне военной агрессии против Украины и нарушения территориальной целостности нашей страны.

Участники пикета резко высказались об очередной интервенции, которую начал президент России Владимир Путин, и организовали перфоманс с "погребением" оккупантов.

Мы также писали о том, что ведущая грузинского телеканала Mtavari в прямом эфире заговорила на украинском языке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерацияфлешмоб