Грузины поддержали Украину и устроили флешмоб под постом представителя российского МИД

"Отношение к Минским договорннностям украинской политической верхушки. Когда они будут кричать, что только и жили этим документом и соблюдали его неукоснительно, напоминайте им их же заявления", - написала представитель российского МИД.

После этого она привела тезисы украинских политиков касательно Минских договорённостей, начиная с 2019 года.

Ее пост собрал более 2 тысяч комментариев, среди которых было очень много от грузинских пользователей сети, которые поддерживают Украину.

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И таких комментариев очень много. При этом они получают также большое количество лайков.