ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина (видео)

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 22:19
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина (видео)
Габуния снова оскорбил Владимира Путина (коллаж: РБК-Украина)

Телеведущий Габуния в очередной раз оскорбил Путина

Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина. Произошло это в прямом эфире на телеканале "Мтавари архи".

Телеведущий комментировал информацию о якобы готовившемся на него покушении Рамзаном Кадыровым, после чего перешел на русский язык и высказал свое неуважение к Путину. При этом он отметил, что не боится расправы.

Габуния снова оскорбил Владимира Путина (видео: YouTube)

Напомним, что Габуния уже высказывался нецензурно в отношении президента России. Тогда он это сделал в прямом эфире телеканала "Рустави-2". При этом скандальное обращение в программе "Постскриптум" вызвало неоднозначную реакцию у чиновников.

Кроме того, ночью 8 июля каналу пришлось временно приостановить свое вещание из-за митинга, который проходил под зданием телекомпании. Тогда руководитель телеканала говорил, что акцией протеста перед зданием "Рустави-2" руководят власти страны.

Генеральный директор "Рустави-2" тогда назвал поступок Габунии неприемлемым для телеканала, но действия журналиста были в рамках закона и Конституции.

Позже новое руководство грузинского телеканала "Рустави-2" приняло решение уволить нескольких журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунию.

Ранее мы писали о том, что Габуния был не первым, кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Styler

Теги Новости Украины журналистыВладимир Путин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь