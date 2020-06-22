Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина (видео)

Габуния снова оскорбил Владимира Путина (коллаж: РБК-Украина)

Телеведущий Габуния в очередной раз оскорбил Путина

Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова оскорбил президента Российской Федерации Владимира Путина. Произошло это в прямом эфире на телеканале "Мтавари архи".

Телеведущий комментировал информацию о якобы готовившемся на него покушении Рамзаном Кадыровым, после чего перешел на русский язык и высказал свое неуважение к Путину. При этом он отметил, что не боится расправы.

Габуния снова оскорбил Владимира Путина (видео: YouTube)

Напомним, что Габуния уже высказывался нецензурно в отношении президента России. Тогда он это сделал в прямом эфире телеканала "Рустави-2". При этом скандальное обращение в программе "Постскриптум" вызвало неоднозначную реакцию у чиновников.

Кроме того, ночью 8 июля каналу пришлось временно приостановить свое вещание из-за митинга, который проходил под зданием телекомпании. Тогда руководитель телеканала говорил, что акцией протеста перед зданием "Рустави-2" руководят власти страны.

Генеральный директор "Рустави-2" тогда назвал поступок Габунии неприемлемым для телеканала, но действия журналиста были в рамках закона и Конституции.

Позже новое руководство грузинского телеканала "Рустави-2" приняло решение уволить нескольких журналистов, в том числе телеведущего Георгия Габунию.

Ранее мы писали о том, что Габуния был не первым, кто из грузинских журналистов отличился жестким обращением к Путину.

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Автор: Styler