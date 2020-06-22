Грузинський журналіст Габунія знову образив Путіна (відео)

Габунія знову образив Володимира Путіна (колаж: РБК-Україна)

Телеведучий Габунія в черговий раз образив Путіна

Грузинський телеведучий Георгій Габунія знову образив президента Російської Федерації Володимира Путіна. Сталося це в прямому ефірі на телеканалі "Мтаварі архі".

Телеведучий коментував інформацію про нібито підготовку на нього замаху Рамзаном Кадировим, після чого перейшов на російську мову і висловив свою неповагу до Путіна. При цьому він зазначив, що не боїться розправи.

Габунія знову образив Володимира Путіна (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Габунія вже висловлювався нецензурно щодо президента Росії. Тоді він це зробив у прямому ефірі телеканалу "Руставі-2". При цьому скандальне звернення у програмі "Постскриптум" викликало неоднозначну реакцію у чиновників.

Крім того, вночі 8 липня каналу довелося тимчасово призупинити своє мовлення через мітинг, який проходив під будівлею телекомпанії. Тоді керівник телеканалу говорив, що акцією протесту перед будівлею "Руставі-2" керують влади країни.

Генеральний директор "Руставі-2" тоді назвав вчинок Габунії неприйнятним для телеканалу, але дії журналіста були в рамках закону і Конституції.

Пізніше нове керівництво грузинського телеканалу "Руставі-2" прийняло рішення звільнити кількох журналістів, в тому числі телеведучого Георгія Габунію.

Раніше ми писали про те, що Габунія був не першим, хто з грузинських журналістів відзначився жорстким зверненням до Путіна.

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Автор: Styler