ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Грузинський журналіст Габунія знову образив Путіна (відео)

STYLERЖиття    22.06.2020 - 22:19
Грузинський журналіст Габунія знову образив Путіна (відео)
Габунія знову образив Володимира Путіна (колаж: РБК-Україна)

Телеведучий Габунія в черговий раз образив Путіна

Грузинський телеведучий Георгій Габунія знову образив президента Російської Федерації Володимира Путіна. Сталося це в прямому ефірі на телеканалі "Мтаварі архі".

Телеведучий коментував інформацію про нібито підготовку на нього замаху Рамзаном Кадировим, після чого перейшов на російську мову і висловив свою неповагу до Путіна. При цьому він зазначив, що не боїться розправи.

Габунія знову образив Володимира Путіна (відео: YouTube)

Нагадаємо, що Габунія вже висловлювався нецензурно щодо президента Росії. Тоді він це зробив у прямому ефірі телеканалу "Руставі-2". При цьому скандальне звернення у програмі "Постскриптум" викликало неоднозначну реакцію у чиновників.

Крім того, вночі 8 липня каналу довелося тимчасово призупинити своє мовлення через мітинг, який проходив під будівлею телекомпанії. Тоді керівник телеканалу говорив, що акцією протесту перед будівлею "Руставі-2" керують влади країни.

Генеральний директор "Руставі-2" тоді назвав вчинок Габунії неприйнятним для телеканалу, але дії журналіста були в рамках закону і Конституції.

Пізніше нове керівництво грузинського телеканалу "Руставі-2" прийняло рішення звільнити кількох журналістів, в тому числі телеведучого Георгія Габунію.

Раніше ми писали про те, що Габунія був не першим, хто з грузинських журналістів відзначився жорстким зверненням до Путіна.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Styler

Теги Новини України журналистыВолодимир Путін
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся