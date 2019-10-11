Груз 200: на Донбассе уничтожили очередного "призывника"

На Донбассе уничтожили известного боевика (Коллаж РБК-Украина)

Наемник приехал на восток Украины из Йошкар-Олы и был уничтожен

На Донбассе уничтожили очередного боевика – российского наемника. Его звали Глеб Зверев и он был родом из Йошкар-Олы. Как сообщил на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer, "призывнику" было 27 лет, и он был внесен в базу данных сайта "Миротворец".

Известно, что Глеб Зверев приехал на восток Украины еще в 2015 году и практически сразу начал принимать участие в боевых действиях – он отправился "вызволять" город Углегорск, принимал участие в Дебальцевском котле.

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Служил в террористической группировке под названием "Войско Донское", которая действовала на территории северной части Донецкой области, а также в нескольких населенных пунктах под Луганском.

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Зверев неоднократно светился в различных интервью, где рассказывал совершенно фантастические вещи об армии Украины и дезинформировал население Донбасса.

Следом за Зверевым был уничтожен еще один террорист – Невьянцев Артем Алексеевич с позывным "Халк". Он был родом из Екатеринбурга и также был включен в базу данных сайта "Миротворец".

Скриншот (twitter.com/666_mancer)

Ранее мы сообщали о том, что военные ВСУ уничтожили на Донбассе командира боевиков Максима Верещагу с позывным "Малыш", который был внесен в базу сайта "Миротворец".