ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Вантаж 200: на Донбасі знищили чергового "призовника"

STYLERЖиття    11.10.2019 - 09:23
Вантаж 200: на Донбасі знищили чергового "призовника"
На Донбасі знищили відомого бойовика (Колаж РБК-Україна)

Найманець приїхав на схід України з Йошкар-Оли і був знищений

На Донбасі знищили чергового бойовика – російського найманця. Його звали Гліб Звєрєв і він був родом із Йошкар-Оли. Як повідомив на своїй сторінці в Twitter блогер Necro Mancer, "призовнику" було 27 років, і він був внесений в базу даних сайту "Миротворець".

Відомо, що Гліб Звєрєв приїхав на схід України ще в 2015 році і практично відразу почав брати участь у бойових діях – він відправився "визволяти" місто Вуглегорськ, брав участь у Дебальцевському котлі.

Вантаж 200: на Донбасі знищили чергового &quot;призовника&quot;

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Служив у терористичному угрупуванні під назвою "Військо Донське", яке діяло на території північної частини Донецької області, а також у кількох населених пунктах під Луганськом.

Вантаж 200: на Донбасі знищили чергового &quot;призовника&quot;

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Звєрєв неодноразово світився в різних інтерв'ю, де розповідав абсолютно фантастичні речі про армію України і дезінформував населення Донбасу.

Слідом за Звєрєвим був знищений ще один терорист – Нев'янцев Артем Олексійович з позивним "Халк". Він був родом з Єкатеринбурга і також був включений в базу даних сайту "Миротворець".

Вантаж 200: на Донбасі знищили чергового &quot;призовника&quot;

Скріншот (twitter.com/666_mancer)

Раніше ми повідомляли про те, що військові ВСУ знищили на Донбасі командира бойовиків Максима Верещагу з позивним "Малюк", який був внесений в базу сайту "Миротворець".

На Донеччині ліквідували бойовика "ДНР": всі подробиці (фото) Продовжуємо принижувати бойовиків: у мережу злили дані зрадників України (список)
Новини України ДНРтеррористы
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся