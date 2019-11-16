Грустная статистика: сравнение цен на продукты в Европе и Украине

Продукты (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стоимость большинства социальных продуктов в Европе меньше, чем в Украине

Цены на продукты в Украине и Европе практически одинаковые. Хотя украинцы стали тратить на еду меньше денег, стоимость питания, по данным Госстата, составляет почти половину дохода. Причина в том, что цены на продукты ежедневного спроса у нас на уровне европейских или даже превышают их. А вот зарплаты в разы отстают от заработков наших ближайших соседей. Что, где, почем и как будет дальше, рассказывает "Сегодня".

Цены на продукты в Украине и Европе

Данные экспертов Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) взяты из известной сети супермаркетов, которая есть во всех упомянутых государствах. Как видно из таблицы, дешевизна украинских продуктов осталась в прошлом, цены на ряд продуктов уже выше, чем за рубежом. Молоко у нас уже самое дорогое, хлеб – на втором месте рейтинга, сливочное масло – на третьем.

Цены на продукты в Украине и Европе (скриншот: "Сегодня")

По данным экспертов, с июля по сентябрь выросло общее количество позиций, по которым цены в Украине превысили цены в странах, охваченных мониторингом. Из приведенных в таблице продуктов – для Польши это хлеб, молоко, масло сливочное и растительное, свинина, курятина, для Венгрии – хлеб, молоко, курятина, подсолнечное масло, для Испании – хлеб, молоко, подсолнечное масло, для Беларуси – молоко, сливочное масло, курятина. Также у нас дороже, чем в ряде стран, рис, мука, картофель. В большинстве стран мониторинга цены на молоко, мясо птицу ниже, чем у нас. Дешевле в Украине только яйца и сахар, и то – по сахару мы делим первенство с Польшей.

Стоимость набора социально важных продуктов (сезонные продукты), по которым осуществляется мониторинг, в Украине, пока ниже, чем в Беларуси на 8%, чем в Венгрии на 25%, в Испании на 20%. А вот поляки нас обошли, у них "корзинка" уже дешевле на 3,5%, чем в Украине.

Продукты (иллюстративное фото: pixabay.com)

Сколько зарабатываем и "съедаем"

Хоть в Украине зарплаты и выросли, они все еще серьезно отстают от доходов жителей соседних стран. Так, по данным статистических сайтов стран, охваченных мониторингом, среднемесячная зарплата в Беларуси 488 евро, в Венгрии – 1132 евро, в Польше – 1188 евро, в Испании – 1992 евро, в Украине – 382 евро.

За среднемесячную зарплату среднестатистический беларус может купить 17 оцененных ЭДК продуктовых наборов, венгр – 35, поляк – 45, испанец – 62, а украинец всего 14. У нас на продукты уходит около 47% доходов семьи. Для сравнения: поляки проедают 18% заработанного, испанцы – 12%, беларусы – 36%.

Причины подорожания и прогнозы

Аналитики говорят, что главной причиной постепенно уравнивания украинских цен с европейскими стала отмена Кабмином государственного регулирования цен на продукты питания. Например, на хлеб типа "украинский", батон, молоко жирностью 2,5%, сливочное масло жирностью 72%, вареную колбасу и свежее мясо 1 сорта, тушки кур и т. д., всего 18 позиций. Глава Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко назвал причины, по которым стоимость продуктов в Украине настолько высокая.

"Это привело к постепенному росту украинских цен до уровня европейских, а то и выше, как, например, для молока. В Украине такой же НДС на сельхозпродукты, как и на промтовары (20% – авт.), а в Польше он всего 5%, это сразу уменьшает их розничные цены. В других странах аграриев дотирует государство, поэтому они могут продавать свою продукцию даже ниже себестоимости. Еще один момент – в Украине высокая маржа (прибыль), так как бизнес закладывает в нее риски рейдерства и взятки чиновникам. А за все платит покупатель", - заявил он.

Супермаркет (иллюстративное фото: pixabay.com)

Олег Пендзин, член Экономического дискуссионного клуба, отметил, что цены в Украине будут коррелировать с европейскими, а вот зарплаты – вряд ли. Например, несколько лет назад зарплаты в Украине были выше, чем в Беларуси, теперь наоборот, потому что у них хорошо работает промышленность, машиностроение, то есть отрасли с высокой прибавленной стоимостью. А у нас развивается агросектор, причем экспортируем не переработанную продукцию (соки, консервы, муку), а сырье для всего этого, поэтому прибавочная стоимость низкая и поднимать зарплату сложно. В итоге отставание в заработках от Европы станет еще больше.