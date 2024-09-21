Рецепт грушевої згущенки від Лілії Цвіт, який здивує навіть найдосвідченіших кулінарів

Що потрібно для грушевої згущенки

Для того, щоб приготувати згущене молоко з грушею, знадобляться такі продукти:

груші - 2 кг;

молоко - 1 л;

сода - 1 ст. л.;

цукор - 1 кг.

Такої кількості інгредієнтів вистачить на 3 банки згущенки по 0,5 л та 1 банку об'ємом 300 мл.

Як готувати згущенку з грушею вдома

Груші потрібно помити та обов'язково очистити від шкірки та насіння. Після цього наріжте груші на невеличкі шматочки, посипте їх содою та залиште на дві години.

Це потрібно для того, щоб груші випустили сік. Його потрібно злити, інакше згущенка буде занадто рідкою та менш "вершковою".

Щоб прибрати смак соди, нарізані груші потрібно двічі промити у холодній воді. Після цього обов'язково треба відцідити груші через сито, щоб знову забрати зайву рідину.

Перекладіть фрукти в каструлю і засипте цукром. Поставте посуд з грушами на помірний вогонь. Накривати каструлю кришкою не треба, проте перемішувати груші час від часу все ж варто.

Через 20 хвилин від початку варіння груш обережно влийте молоко. Постійно помішуючи, продовжуйте варити грушеву згущенку ще протягом 15 хвилин.

Після цього масу потрібно перемолоти блендером до однорідної консистенції. Це можна зробити занурювальним блендером, або звичайним чи за допомогою м'ясорубки, зачекавши охолодження суміші. Щоб грушева згущенка була густою, після перемелювання її необхідно варити на невеликому вогні протягом 1,5-2 годин.

Чим довше варити грушеву згущенку - тим густішою вона буде. Після закінчення приготування гарячу грушу згущенку розлийте по стерилізованих банках і герметично закрутіть стерилізованими кришками.